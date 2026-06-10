Quilmes licita más de $11.199 millones para garantizar la alimentación de alumnos en escuelas públicas

La Municipalidad de Quilmes abrió una licitación pública para asegurar la continuidad del Servicio Alimentario Escolar (SAE) en los establecimientos educativos del distrito, con un presupuesto oficial que supera los 11.199 millones de pesos.

De acuerdo con la convocatoria oficial, el proceso contempla una inversión total de $11.199.325.742 destinada a la provisión de alimentos para miles de estudiantes que asisten diariamente a las escuelas públicas quilmeñas.

La licitación fue impulsada por la comuna y establece que los interesados podrán retirar o descargar sin costo el pliego de bases y condiciones hasta el próximo 24 de junio de 2026.

Asimismo, la recepción de ofertas se extenderá hasta el 26 de junio, jornada en la que también se realizará la apertura de sobres. El acto está previsto para las 10 de la mañana en la Sala de Reuniones de la Secretaría de Hacienda, ubicada en el segundo piso del Palacio Municipal, en Alberdi 500.

Según se informó, la documentación podrá retirarse desde el 9 de junio en la Dirección General de Licitaciones, de lunes a viernes entre las 8 y las 14 horas, o descargarse a través del portal oficial de contrataciones del Municipio.

El Servicio Alimentario Escolar constituye una de las principales herramientas de asistencia para la comunidad educativa bonaerense. A través de este programa se garantiza el acceso a desayunos, meriendas y almuerzos para miles de alumnos, contribuyendo a la permanencia escolar y a una adecuada nutrición durante la jornada educativa.

Con esta licitación, el Municipio busca asegurar la continuidad del servicio en las escuelas del distrito, uno de los programas con mayor impacto social dentro del sistema educativo local.