"Que la bronca se transforme en lucha": convocan en Quilmes al lanzamiento de un comité de apoyo a Bregman

Militantes sindicales, estudiantiles, feministas y de derechos humanos impulsarán este sábado en Quilmes el lanzamiento de un Comité de Apoyo a Myriam Bregman, en el marco de una convocatoria nacional que busca transformar el respaldo a la dirigente de izquierda en una nueva herramienta de organización política.



La actividad se realizará este sábado 13 de junio a las 15 en la sede ubicada en 12 de Octubre 427 y forma parte de una iniciativa que se desarrollará de manera simultánea en distintos puntos del país bajo la consigna "Que la bronca se transforme en lucha y el apoyo en una nueva herramienta política".

La propuesta surgió a partir de una convocatoria impulsada por reconocidas figuras de la cultura, entre ellas el actor Norman Briski, las escritoras y escritores Dolores Reyes, Guillermo Martínez, Fabián Casas y Juan Sola, además de intelectuales como Eduardo Grüner y Ariel Petruccelli, entre otros.

Durante el acto realizado el pasado 1° de Mayo en Ferro, organizado por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Bregman planteó la necesidad de fortalecer espacios de organización política. "Queremos poner en pie comités para organizar toda esa fuerza que sentimos en las calles y en cada lucha. Hay que llevar esta propuesta a cada barrio, a cada lugar de trabajo, a cada escuela, a cada pelea que se esté dando", expresó.

En Quilmes, la convocatoria cuenta con el impulso de referentes de distintos ámbitos sociales y políticos, entre ellos Carla Lacorte, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Carla Villani, de la Posta de Salud y la agrupación Pan y Rosas; Cristian Florentín, de la agrupación Marrón de SUTEBA; Aldana Montiel, de la Secretaría de Género del CECSEA de la Universidad Nacional de Quilmes; Nadia Montes, consejera departamental de Sociales; Lucía Zalazar, de Jubilados del PTS; y Yesica Godio, integrante de Discas en Lucha.

Los organizadores sostienen que la iniciativa surge en un contexto de creciente malestar social. "Hay hartazgo por la situación económica que sufrimos, por el ajuste, porque siguen matando mujeres, como vimos en la enorme marcha del 3 de junio. Queremos organizar la bronca para que se transforme en lucha y sirva para enfrentar a la derecha y a sus cómplices", señalaron.

Además, indicaron que uno de los objetivos es impulsar "un movimiento por un partido de la nueva clase trabajadora" que permita construir una alternativa política de fondo. En ese sentido, convocaron a trabajadores, estudiantes, jubilados y mujeres a sumarse a la propuesta.