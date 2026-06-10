El Municipio otorgó un subsidio al QAC: para qué será destinado

El Municipio de Quilmes realizó la entrega de un subsidio al Quilmes Atlético Club con el objetivo de acompañar el crecimiento de la institución y fortalecer su infraestructura, en una medida que beneficiará a socios, socias y a toda la comunidad que participa de las actividades de la entidad.



Según se informó desde el club, el aporte económico estará destinado principalmente a la construcción de un nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) en el predio de Alsina y Lora, una obra que permitirá ampliar los espacios disponibles para el desarrollo de actividades deportivas, sociales y recreativas.

La iniciativa forma parte del acompañamiento que el Estado local brinda a las instituciones deportivas del distrito, consideradas actores fundamentales en la vida comunitaria y en la promoción de la inclusión, el deporte y la integración social.

Desde el Quilmes Atlético Club destacaron la importancia de la ayuda recibida y señalaron que la futura construcción del SUM representará una mejora significativa para el funcionamiento cotidiano, ya que brindará mayores posibilidades para la realización de encuentros, eventos y actividades destinadas a sus asociados.

Asimismo, remarcaron que esta inversión refleja el compromiso de seguir impulsando el desarrollo de las instituciones que forman parte de la identidad quilmeña y que cumplen un rol clave en la contención y formación de miles de vecinos.