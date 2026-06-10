El Municipio otorgó un subsidio al QAC: para qué será destinado
La medida que beneficiará a socios, socias y a toda la comunidad que participa de las actividades de la entidad.
El Municipio de Quilmes realizó la entrega de un subsidio al Quilmes Atlético Club con el objetivo de acompañar el crecimiento de la institución y fortalecer su infraestructura, en una medida que beneficiará a socios, socias y a toda la comunidad que participa de las actividades de la entidad.
Según se informó desde el club, el aporte económico estará destinado principalmente a la construcción de un nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) en el predio de Alsina y Lora, una obra que permitirá ampliar los espacios disponibles para el desarrollo de actividades deportivas, sociales y recreativas.
La iniciativa forma parte del acompañamiento que el Estado local brinda a las instituciones deportivas del distrito, consideradas actores fundamentales en la vida comunitaria y en la promoción de la inclusión, el deporte y la integración social.
Desde el Quilmes Atlético Club destacaron la importancia de la ayuda recibida y señalaron que la futura construcción del SUM representará una mejora significativa para el funcionamiento cotidiano, ya que brindará mayores posibilidades para la realización de encuentros, eventos y actividades destinadas a sus asociados.
Asimismo, remarcaron que esta inversión refleja el compromiso de seguir impulsando el desarrollo de las instituciones que forman parte de la identidad quilmeña y que cumplen un rol clave en la contención y formación de miles de vecinos.