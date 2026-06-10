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Miércoles, 10 de junio de 2026

Muerte, fuga y un reclamo que crece: piden justicia por Cristian Maldonado

Familiares y amigos se concentraron en los tribunales de Quilmes para exigir penas más duras contra el conductor acusado de atropellar y matar al joven en el barrio La Paz.

Redacción FMQ
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Familiares y amigos de Cristian Maldonado reclamaron durante la mañana de este miércoles en los tribunales de Quilmes justicia por el hecho en el que el joven murió tras ser atropellado por un conductor ebrio en el barrio La Paz.

"Mi hermano murió en el acto y pedimos una condena ejemplar, no queremos que sólo sea homicidio culposo. una persona de bien no cruza semáforos en rojo, no abandona a una persona. También estamos esperando las imágenes de la cámara del colectivo 257 que captó el momento exacto", declaró Patricia, hermana de la víctima.

Cabe recordar, que el hecho ocurrió el 30 de mayo en la intersección de las calles 892 y 807. De acuerdo a la reconstrucción, Titi, como le decían sus seres queridos, circulaba en moto cuando fue embestido de frente por un automóvil. 

Como consecuencia del impacto, el joven perdió la vida en el lugar, mientras que el conductor y los ocupantes del vehículo habrían abandonado la escena y escapado a pie, dejando el auto en pleno barrio. 

Si bien está detenido el conductor del auto, Nahuel Andrada, también piden que también sean detenidos Tomás Almirón, Marcos Pérez, Cristian, Pupi y Nazareno, que acompañaban a Andrada en el auto.



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