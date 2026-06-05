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Viernes, 5 de junio de 2026

"Que el responsable no quede libre": convocan a una marcha en el barrio La Paz

Familiares, amigos y vecinos de Cristian Maldonado se movilizarán este viernes, luegp de la muerte del joven en un accidente de tránsito.

Redacción FMQ
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Familiares, amigos y vecinos de Cristian Maldonado convocaron a una marcha para este viernes con el objetivo de reclamar justicia por la muerte del joven, quien falleció el sábado luego de ser embestido por un automóvil cuando circulaba en motocicleta por el barrio La Paz.

La movilización se realizará a partir de las 18 horas. La concentración tendrá lugar en la intersección de las calles 892 y 807, desde donde los manifestantes marcharán hacia la avenida Pasco.

Según expresaron los organizadores, el principal reclamo apunta a un cambio de carátula en la causa judicial. La familia sostiene que esta modificación es necesaria para evitar que la persona detenida por el hecho pueda recuperar la libertad.

A través de una convocatoria difundida en redes sociales, los allegados de Maldonado pidieron el acompañamiento de la comunidad y remarcaron que la manifestación se desarrollará de manera pacífica. Además, invitaron a quienes deseen participar a llevar una vela blanca como símbolo de apoyo y acompañamiento en el pedido de justicia.

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