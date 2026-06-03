Prisión perpetua para la mujer que asesinó de ocho puñaladas a su esposo en San Agustín

La Cámara en lo Criminal y Correccional de Río Tercero condenó a prisión perpetua a María Belén Barreto, de 31 años, por el asesinato de su esposo, Alexis Aubillan Marín, de 24.

El tribunal la declaró culpable de homicidio calificado por el vínculo tras el debate oral que se inició el pasado 27 de abril de este año.

Los detalles del crimen y el contexto familiar

El hecho ocurrió el 27 de diciembre de 2023 en la vivienda que la pareja compartía en la calle Vélez Sarsfield de la localidad de San Agustín, en la provincia de Córdoba.

En ese lugar se encontraban el hijo en común de ambos, que ese mismo día cumplía seis meses de vida, y tres hijas de la acusada fruto de una relación anterior.

Según informaron los familiares de la víctima en declaraciones a ElDocetv, el vínculo matrimonial, que llevaba apenas un año, se había vuelto asfixiante y presentaba rasgos de aislamiento y control.

La madre del joven asesinado, de apellido Pereyra, recordó las condiciones de la vivienda antes del inicio del juicio: "En esa casa no había fotos familiares. Habían puesto media sombra y candados".

De acuerdo con los testimonios brindados durante el proceso judicial, la víctima pretendía separarse de la mujer pero temía por el bienestar del bebé.

"Mi hijo mayor le dijo ‘venite', pero él respondió ‘no me voy por el Guachín'", detalló la madre de la víctima respecto a las intenciones de su hijo de abandonar el hogar.

Revocación de la domiciliaria y disputa por la tenencia

María Belén Barreto fue detenida el mismo día del crimen. Inicialmente, la Justicia le había otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria en Villa Domínguez, provincia de Entre Ríos, debido a que se encontraba al cuidado del lactante.

Sin embargo, dicha medida fue revocada y, desde comienzos de 2026, la imputada permanece alojada en la cárcel de Bouwer.

Tras el dictado de la sentencia, se mantiene en paralelo un conflicto por la custodia del menor de edad, quien actualmente se encuentra al cuidado de un familiar de la condenada.

Los abuelos paternos reclaman la tenencia de su nieto desde el inicio de la causa y denuncian maniobras de manipulación con el niño. Al respecto, la madre del joven asesinado denunció públicamente que "el niñito es el arma que ella tenía para conseguir la prisión domiciliaria".