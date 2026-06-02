Detuvieron a uno de los sospechosos por el crimen del comisario de la Bonaerense: tenía tobillera electrónica

La investigación por el asesinato del comisario de la Policía Bonaerense Diego Fernando Ponce tuvo un avance clave en las últimas horas con la detención de uno de los presuntos integrantes de la banda que participó del ataque fatal en Villa Dorrego.

Se trata de un joven de 19 años que llegó herido a un hospital y que, tras ser identificado, quedó vinculado al hecho. Además, se comprobó que llevaba una tobillera electrónica debido a que debía cumplir arresto domiciliario.

El sospechoso, identificado como Alexis Lobo, ingresó al Hospital Paroissien con una herida de arma de fuego en la zona abdominal. Ante los médicos y las autoridades aseguró que había sido alcanzado por disparos mientras se encontraba frente a su vivienda, ubicada sobre la calle Montt al 6167, en Altos de Laferrere.

Según su versión, "cuando pasan por el lugar masculinos en moto efectuando detonaciones, quienes le provocan la herida". Sin embargo, la explicación comenzó a generar dudas desde el primer momento.

Efectivos policiales se trasladaron rápidamente al centro de salud y, luego de analizar cámaras de seguridad y reunir testimonios, concluyeron que el episodio relatado por el joven nunca había ocurrido. La pesquisa permitió establecer que el supuesto ataque denunciado era falso.

A medida que avanzaron las averiguaciones, los investigadores detectaron otro elemento comprometedor: el pantalón deportivo que vestía Lobo coincidía con el que llevaba puesto uno de los delincuentes captados por las cámaras durante el crimen del comisario.

El sospechoso fue detenido en el Hospital Paroissien.

Así fue el crimen del comisario

El homicidio ocurrió en la calle Apipe, entre Obligado y Zufriátegui, cuando Ponce se dirigía a buscar a su hija de 14 años. En ese momento fue interceptado por cuatro motochorros que intentaron apoderarse de su Ford EcoSport.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el efectivo se identificó como integrante de la fuerza y se produjo un intercambio de disparos con los asaltantes. Los atacantes escaparon del lugar, mientras que el policía sufrió graves heridas de bala en el tórax, la espalda y el coxis.

Ponce fue trasladado de urgencia a un hospital, donde los médicos intentaron salvarle la vida, aunque finalmente falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Diego Fernando Ponce, el comisario de la Policía Bonaerense asesinado por motochorros.

El sospechoso tenía arresto domiciliario

Otro dato que agravó la situación procesal de Lobo fue que debía permanecer bajo arresto domiciliario. Los investigadores verificaron que portaba una tobillera electrónica al momento de ser identificado, lo que evidenció que había incumplido la medida judicial al salir de su vivienda.

La causa quedó a cargo de la UFI Temática Homicidio y del Juzgado de Garantías N° 5 del departamento judicial correspondiente. Tras reunir las pruebas iniciales, la Justicia dispuso la detención del joven, quien permanece internado pero fuera de peligro.

Mientras tanto, los investigadores lograron individualizar a los otros tres presuntos integrantes de la banda, quienes continúan prófugos. Todos ellos son buscados por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cometido en poblado y en banda, tentativa de robo agravado, homicidio criminis causa y portación ilegal de arma de guerra.