Asesinaron a balazos a un comisario de la Policía Bonaerense cuando iba a buscar a su hija en La Matanza

Un comisario de la Policía Bonaerense fue asesinado este lunes por la noche en la localidad de González Catán, partido de La Matanza, tras ser atacado por delincuentes en un presunto intento de robo.

La víctima fue identificada como Diego Fernando Ponce, de 46 años, quien se desempeñaba en la sede local de la Escuela de Policía Juan Vucetich. Según las primeras informaciones, el efectivo se encontraba de franco de servicio y se dirigía a buscar a su hija cuando fue interceptado por al menos tres sospechosos.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Apipé y Obligado. Por motivos que aún intentan esclarecer los investigadores, el comisario recibió varios disparos, con impactos de bala en el abdomen y la espalda.

Luego del ataque, vecinos de la zona auxiliaron al policía y lo trasladaron en su propia camioneta hasta la Unidad de Pronta Atención (UPA) N.º 29. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el personal médico para reanimarlo, ingresó sin signos vitales y se confirmó su fallecimiento.

Mientras tanto, los autores del crimen lograron escapar y permanecen prófugos. Durante la noche, efectivos policiales y peritos trabajaron en el lugar del hecho para recolectar pruebas que permitan identificar a los responsables y reconstruir la secuencia del ataque.

En tanto, la causa es investigada por la Fiscalía especializada en Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, que busca determinar las circunstancias exactas del asesinato y establecer si efectivamente se trató de un intento de robo o si existió otro móvil detrás del crimen.

Los investigadores analizan cámaras de seguridad de la zona, testimonios de vecinos y distintos elementos secuestrados en la escena para avanzar con la identificación de los sospechosos.