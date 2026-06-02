Causa Cuadernos: declaran Roberto Lavagna, Leonardo Fariña y Mariana Zuvic en una jornada clave del juicio

El Tribunal Oral Federal N°7 (TOF7) reanudará durante este martes las audiencias en la causa Cuadernos. Entre los testigos convocados para la jornada figuran el exministro de Economía Roberto Lavagna, el exfinancista Leonardo Fariña y la exdiputada santacruceña Mariana Zuvic.

Las declaraciones son consideradas de interés para el avance del proceso judicial que investiga un supuesto esquema de recaudación ilegal de dinero proveniente de empresarios contratistas del Estado durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

En ese sentido, uno de los testimonios más esperados será el de Roberto Lavagna, quien ya declaró en el juicio por la causa Vialidad. En aquella oportunidad, recordó aspectos de su gestión al frente del Ministerio de Economía y mencionó investigaciones impulsadas por presuntas irregularidades vinculadas a la adjudicación de obras públicas.

En tanto, Fariña volverá a ocupar un lugar central en la escena judicial debido a su condición de arrepentido en la causa conocida como Ruta del dinero K. En sus declaraciones anteriores, sostuvo que el empresario Lázaro Báez actuaba en representación de intereses del expresidente Néstor Kirchner y aportó información sobre presuntas maniobras de lavado de activos.

En este contexto, la jornada seguirá con la declaración de Mariana Zuvic, dirigente política que durante años denunció públicamente distintos casos de corrupción relacionados con las administraciones kirchneristas.

Por su parte, el juicio oral comenzó en noviembre del año pasado bajo modalidad virtual y a partir de marzo se desarrolla de manera semipresencial. En el proceso se analiza el presunto funcionamiento de una estructura destinada a recaudar pagos ilegales de empresarios a cambio de beneficios en la contratación de obras y servicios públicos.

Entre los principales acusados se encuentra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien enfrenta cargos por asociación ilícita y cohecho. También son juzgados exfuncionarios nacionales, empresarios y excolaboradores de los gobiernos investigados.