La recaudación tributaria frenó la caída en mayo y creció 1,7%

La recaudación tributaria en mayo superó a la inflación por primera vez en nueve meses. Se trata de un resultado extraordinario producto del aumento de los ingresos del Impuesto a las Ganancias, ya que el mes pasado se produjo el vencimiento de sociedades.

Según anunció la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en mayo el Estado logró reunir $21,5 billones, una cifra que resultó ser 1,7% más alta en términos reales que lo ingresado en el mismo mes de 2025.

"Este mes venció el saldo de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias Sociedades con cierre diciembre (el más importante del año) correspondiente al período fiscal 2025", informó el organismo. La mejora habría sido del orden del 26% en términos reales, al totalizar $8 billones.

El dato económico resulta clave para el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo ya que interrumpió una dinámica contractiva de nueve meses consecutivos de retrocesos en términos reales y marcó una recuperación tras la baja del 3,8% real registrada en abril.

Señales negativas

Sin embargo, los tributos relacionados con la actividad económica dejaron en general malas noticias durante mayo. El IVA DGI, indicador de consumo, retrocedió un 3,2% real anual; lo mismo para el impuesto al cheque, con una caída del 3,8% real; y también la seguridad social, que por las contracciones del salario y el empleo, se redujo un 4,7% real.

Pese a estas señales negativas, con el repunte en las arcas públicas, el Gobierno de Javier Milei logra un respiro en su meta de sostener el superávit financiero, apoyado en el desempeño de los tributos vinculados a la actividad corporativa y al comercio exterior, compensando la debilidad que todavía exhiben los impuestos asociados al consumo del mercado interno.