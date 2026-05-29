Caputo afirmó que la deuda pública cayó 3,3 puntos durante mayo

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el stock de la deuda pública se redujo 3,3 puntos en relación al PIB durante mayo por la cancelación de pasivos del Banco Central.

Según explicó el funcionario mediante sus redes sociales, "el Tesoro concretó durante mayo la cancelación de letras intransferibles en cartera del BCRA por un valor nominal de US$22.284 millones, lo que redundó en una baja estimada en el stock de deuda pública a PIB de 3,3 p.p".

SEGUIMOS BAJANDO LA DEUDA PÚBLICA.



%u2705 El Tesoro concretó durante mayo la cancelación de letras intransferibles en cartera del BCRA por un valor nominal de USD22.284 millones, lo que redundó en una baja estimada en el stock de deuda pública a PIB de 3,3 p.p.

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Financiamiento y origen de los fondos

Para llevar a cabo la medida se ejecutaron dos mecanismos financieros bien diferenciados.

Por un lado, se realizó una recompra utilizando 18,4 billones de pesos pertenecientes a las utilidades que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) le transfirió al Tesoro tras el cierre del ejercicio comercial 2025.

Por otra parte, la conducción económica utilizó para este fin el desembolso de aproximadamente 1.000 millones de dólares que envió el Fondo Monetario Internacional (FMI) luego de aprobarse la segunda revisión del acuerdo crediticio vigente.

Recomposición de la hoja de balance

El titular de la cartera económica remarcó el impacto de la estrategia en los estados contables de la autoridad monetaria.

"Estas operaciones se dan en línea con el proceso de recomposición de la hoja de balance del BCRA que se viene dando desde fines de 2023", afirmó Luis Caputo.

De acuerdo con las cifras oficiales aportadas, las reservas internacionales pasaron de 21.209 millones de dólares el 7 de diciembre de 2023 a un total de 48.511 millones de dólares en la actualidad.

En idéntico período, el stock de letras intransferibles en el activo del BCRA descendió desde los 67.190 millones de dólares originales hasta ubicarse en los 30.306 millones de dólares luego de las cancelaciones registradas en el quinto mes del año.

El ministro concluyó señalando el perjuicio histórico de dichos instrumentos: "Estos títulos ilíquidos habían sido colocados al BCRA como contrapartida del uso de reservas (dólares líquidos) para financiar al Tesoro, generando un fuerte deterioro en el activo de la entidad que contribuyó a la aceleración inflacionaria registrada hasta 2023".