El Gobierno dispuso la obligatoriedad de los recibos electrónicos para empleadas domésticas: cómo funcionará el nuevo sistema

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó este jueves un cambio clave para el régimen de trabajo en casas particulares: los empleadores deberán emitir obligatoriamente recibos de sueldo electrónicos para trabajadoras y trabajadores del sector desde mayo de 2026.

La medida fue confirmada esta madrugada mediante la Resolución General 5850/2026, publicada en el Boletín Oficial, que modifica el sistema vigente del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y adapta el esquema laboral a las disposiciones incorporadas por la Ley de Modernización Laboral 27.802.

En el texto oficial, destacaron que el objetivo central es digitalizar los comprobantes salariales para simplificar trámites administrativos y mejorar el control sobre los aportes y contribuciones.

En esa línea, indicaron que el recibo de sueldo deberá confeccionarse exclusivamente a través del "Registro Especial del Personal de Casas Particulares", disponible en el sitio oficial de ARCA mediante ingreso con Clave Fiscal. De ese modo, los empleadores deberán cargar los datos de la relación laboral, el período liquidado, la remuneración y los conceptos correspondientes antes de generar el comprobante digital.

Uno de los principales cambios introducidos es que la validación de identidad realizada mediante Clave Fiscal reemplazará la firma manuscrita del empleador.

De esta manera, el recibo electrónico tendrá plena validez legal sin necesidad de rubricación física. Además, el sistema permitirá a los trabajadores acceder online a sus recibos de sueldo, constancias de aportes y detalles de pagos registrados.

Por su parte, en la disposición también se aclara qué ocurrirá en los casos en que el salario sea abonado en efectivo. En esas situaciones, o cuando el trabajador lo solicite, el empleador deberá imprimir el recibo electrónico por duplicado: una copia será entregada al trabajador y la otra quedará en poder del empleador firmada como constancia de pago.

Otro aspecto relevante es que ARCA dejó establecido que formularios tradicionales como el F.102/RT, el F.575/RT y el F.1350 ya no serán considerados comprobantes válidos de pago por sí solos. La intención del organismo es unificar toda la documentación laboral y previsional dentro del sistema digital oficial.

Por último, la medida entrará en vigencia inmediatamente luego de su publicación y comenzará a aplicarse para los salarios correspondientes al período devengado mayo de 2026.