ARCA extendió el plazo para presentar las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prorrogó el plazo de los vencimientos para la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales correspondientes al período fiscal 2025.

La nueva fecha límite, tanto para el esquema general como para el Régimen Simplificado de Ganancias, es el 27 de julio próximo. La extensión del plazo fue formalizada con la resolución 5851/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

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En los considerandos de la disposición, se precisó que la prórroga se otorga para facilitar a los contribuyentes y responsables el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Los vencimientos originales de Ganancias y Bienes Personales estaban previstos para mediados de junio próximo, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del contribuyente.

Los profesionales de Ciencias Económicas habían solicitado formalmente a ARCA la extensión del plazo al menos hasta mediados de julio venidero.

Más de 80.000 personas se anotaron en el Régimen Simplificado de Ganancias

Más de 80.000 contribuyentes ya adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias, informó el pasado 12 de mayo el ministro de Economía, Luis Caputo.

La cifra está lejos del universo potencial de un millón de personas que podrían sumarse al esquema.

El Régimen Simplificado de Ganancias es uno de los instrumentos que el Gobierno impulsa para incentivar el uso de los llamados "dólares del colchón".