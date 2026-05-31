Javier Milei toma aire: apacigua la interna, mejora en las encuestas y apuesta al "optimismo"

Pese a los escándalos del jefe de Gabinete Manuel Adorni, el malestar por la inflación con salarios a pérdida y la interna de La Libertad Avanza estallada, la imagen del presidente de la Nación, Javier Milei, que parecía acercarse a los 30 puntos, se sostuvo o repuntó según las últimas encuestas que miran en la Casa Rosada. Hubo alivio y apuestan al "optimismo".

"De donde veníamos, se va una semana más tranquila", aseguraron fuentes del entorno presidencial a Crónica. Según los expertos en monitoreo de opinión pública sobre políticos en plena gestión, si la positiva rompe la barrera de los 30, el desencanto puede ser irreversible para un oficialismo que sueña con la reelección.

En el Gobierno nacional toman aire. El ojo mediático dejó de apuntar casi en exclusiva a los bienes de Adorni, aunque late la posibilidad de que sea llamado a indagatoria. Se viene "pronto" la presentación de su declaración jurada y no subestiman el impacto de los detalles patrimoniales ni la puerta que se abre al periodismo de investigación, además del judicial.

"No fue tema en los últimos días", respiró la misma fuente. "Estamos mucho mejor, esperamos que este clima se sostenga y se combine con datos económicos positivos que se vienen en las próximas semanas", según les prometió Milei.

Es con todos

Los esfuerzos de Milei por dar vuelta la página fueron visibles. Se repartió entre todos los bandos de las internas que acechan su gobierno y no contentó a ninguno y a todos al mismo tiempo. Es un "después del Mundial, cuando arranquen las definiciones de cara a la campaña, vemos", que según cuentan en Balcarce 50 trajo alivio a las segundas líneas.

Nada más tensionante que la posibilidad de que el líder del partido se ponga a dirimir internas y alguno quede en el camino. Más si es un rol conductor que comparte con su hermana, la secretaria general de la Presidencia y "El Jefe", Karina Milei.

Así fue el Tedeum del 25 de Mayo. Se sacó fotos con todos: Adorni caminó en primera fila al lado de la cúpula violeta. El asesor presidencial, Santiago Caputo, líder de las Fuerzas del Cielo -los "celestiales"- tuvo su momento en el balcón de la Rosada. Luego fue el turno del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con quien se referencian los "terrenales".

Un párrafo aparte fue para la jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich, que se mostró alejada del Gabinete en casi todos los festejos y, finalmente, en el momento del balcón de la Rosada que da a Plaza de Mayo, Milei le dio un abrazo ante las cámaras periodísticas. El primero fue dentro de la Catedral y sólo lo tomó el lente oficial.

A Bullrich le gritaron segundos antes "Pato Presidente" mientras caminaba hacia el Cabildo. Los Milei estaban lejos. La ex PRO ya había desmentido 24 horas antes una candidatura presidencial en 2027, aunque en la Quinta de Olivos, claro, no le creen tanto como la necesitan para la agenda legislativa.

Después del abrazo de Bullrich y de los movimientos equilibristas de Milei vino el final, el cierre de los gestos libertarios en la fecha patria: Milei, Karina y Santiago Caputo, los tres en el balcón. Los Milei adelante, el asesor atrás. Un triángulo de hierro que vuelve a ratificarse.

La mano visible

Al apoyo a la hermana de sangre y al "hermano de la vida", como lo llama Milei al asesor con despacho en Rosada, le siguieron más discursos de coyuntura económica en modo "optimismo" que conviven con la mano visible del modelo libertario.

El inaugural lo dio el propio Milei ante sus ministros y mesa chica en la reunión de Gabinete que le siguió a su salida al balcón. Se muestra exultante por la liquidación récord de la cosecha gruesa mientras informa mega inversiones en energía con el RIGI, minería y, las más recientes, en salud.

Las buenas noticias a largo plazo hacen corto con la actualidad del poder adquisitivo: uno de los gremios mejor pagos del país, cuya paritaria rankea entre las tres mejores hace varios años, no llegó a un acuerdo y lanzó un paro nacional que fue frenado por el gobierno, desde donde se dictó la conciliación obligatoria.

Aceiteros es uno de los tres sindicatos, junto con encargados de edificio y transporte automotor, que escapan a la tendencia general de que los salarios corren por detrás de la inflación que evidenció el último informe de la Secretaría de Trabajo.

El salario medio de los principales Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) tuvo en marzo de 2026 una contracción real del 0,5% mensual y 5% respecto de 2025. La pérdida alcanza los seis puntos porcentuales si se compara con noviembre de 2023.

En tanto, Milei ratificó el ajuste, motosierra y las desregulaciones por doquier en el Latam Economic Forum ante empresarios e inversores. Les dijo: "A pesar de que el logro se ve con claridad, quebramos los 500 puntos de riesgo país de nuevo, Argentina ya tiene indicadores fiscales para ser digno de tener una calificación mucho mejor, pero el país va a mejorar su investment grade (grado de inversión - calificación crediticia para bonos, títulos de deuda) no por su conductor, sino el día que los argentinos decidan definitivamente abrazar las ideas de la libertad y terminar de sepultar al populismo".

La advertencia fue parecida a la del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a los argentinos, con Milei sentado en la mesa de la Casa Blanca en la previa de las elecciones legislativas 2025.

" Si pierde, no seremos generosos "

El Tesoro norteamericano ya había activado el swap de monedas para frenar la crecida del dólar que llegó a $1.500.

Son antecedentes que llevan al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, de admitir que "el ajuste del gasto público ya está a nivel de los años 90" a intentar también con el optimismo a futuro: "Va a ser un 2027 atípico, la economía se va a llevar puesta a la política y el Presidente ganará cómodamente las elecciones y este proceso va a continuar".

Día de la Independencia

Si a Milei se le confirma el freno a la caída estrepitosa de su imagen en las encuestas, para después del Mundial de Fútbol arrancará el tiempo de descuento al año de elecciones con dos momentos principales.

El primero será cuando la mesa política defina si impulsa o no la reforma electoral con la eliminación de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), instancia que suele detonar las especulaciones financieras y, por ende, el precio del dólar, pero que también ayuda a ordenarse a la oposición. Una opción es que quede sólo la "P".

Ese artículo y otros que evidenciarán la estrategia del oficialismo serán los que marquen el futuro de la relación con los gobernadores. Si los aliados y dialoguistas parlamentarios jugarán en tándem tiene mucho que ver con qué camino tome la Casa Rosada.

Tal cual ocurrió en 2025, dilema del que salió fortalecida Karina Milei, un ala de la mesa política apuesta a acuerdos electorales en todas las provincias, otra cree que la reelección de Milei sólo pasará si el partido violeta crece e impone candidatos propios.

Mientras se desarrolla ese debate interno, Milei viajará a los Estados Unidos para los festejos del 4 de julio por el Día de la Independencia en Washington DC. Si bien podría visitar otras ciudades, en la Rosada aclaran que volverá para el 9 de julio.

Esta semana contó que: "Los Estados Unidos están buscando con el nearshoring -estrategia para trasladar procesos de producción o servicios a un país geográficamente cercano- tener un seguro geopolítico, quiere sus cadenas de valor cerca, con socios confiables por si el mundo se fragmenta aún más. América Latina puede ser ese refugio, pero para ser elegibles tenemos que estar a la altura".

En ese marco, la invitación de la Casa Blanca le podría significar a Milei otra foto con Trump, un gesto que le viene bárbaro también para congraciarse con su núcleo de votantes férreos. Es que el líder violeta todavía no sabe si la mejora en las encuestas es tendencia o sólo un respiro.

Para cuando lo sepa, ocurrirá el segundo momento trascendental para su gobierno: Trump se expone a las elecciones de medio término el 3 de noviembre. No vaya a ser que los estadounidenses le den señales de rechazo a la continuación de su proyecto MAGA y eso haga que el republicano se concentre fronteras adentro y ya no alcance con "estar a la altura para ser elegibles".