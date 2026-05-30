Adorni bajo la lupa: su última declaración jurada presenta propiedades, dólares y una cuenta en Estados Unidos

La situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar en el centro de la discusión pública tras conocerse detalles de la última declaración jurada que presentó ante la Justicia Electoral de la Ciudad de Buenos Aires.

El documento, correspondiente a marzo de 2025, expone propiedades inmobiliarias, tenencias en dólares y una cuenta bancaria en Estados Unidos, aunque no incluye una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.

La presentación fue realizada cuando Adorni encabezaba la lista de candidatos de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas porteñas, varios meses antes de asumir como jefe de Gabinete en noviembre de 2025.

Los bienes que declaró Manuel Adorni antes de llegar a la Jefatura de Gabinete

Según el documento presentado ante la Justicia Electoral, Adorni informó la titularidad de dos departamentos. Uno de ellos fue adquirido en 2014 y declaró poseer el 50% de la propiedad, con una valuación de $777.000. El segundo inmueble fue comprado en 2016 y figura con una valuación de $3.652.682.

En el apartado financiero, el actual jefe de Gabinete consignó una tenencia de US$42.500 en efectivo, monto que ya había aparecido en declaraciones anteriores. También declaró una cuenta bancaria radicada en Estados Unidos con un saldo de US$6.220.

La declaración jurada incluyó además $1.950.000 en efectivo y registró ingresos netos anuales provenientes de su trabajo en relación de dependencia por $40,3 millones.

El documento cobra relevancia porque, pese a los cuestionamientos surgidos en los últimos meses sobre la evolución de su patrimonio y algunos gastos personales, Adorni todavía no presentó una actualización patrimonial correspondiente a su actual desempeño en la Jefatura de Gabinete, aunque había anticipado que lo haría.

Desde el entorno del funcionario remarcan que la declaración conocida corresponde a un período previo a su desembarco en el cargo más importante que ocupa dentro del Gobierno nacional.

En medio de las controversias, Adorni rechazó públicamente las acusaciones y aseguró que no tiene "nada que esconder" respecto de su patrimonio.