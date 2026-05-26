Así fue la reunión de mesa política: dos horas cara a cara entre múltiples internas para definir agenda de reformas

Después de los gestos que dejó el Tedeum para intentar aplacar las internas y tras la reunión de Gabinete, fue el turno de la mesa política para definir la estrategia de La Libertad Avanza en el Congreso y avanzar con la agenda de reformas. Sin la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, como es habitual, conversaron por dos horas y hubo foto selfie en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según anticiparon fuentes oficiales, el objetivo principal de la cita es ordenar los tiempos del oficialismo y tejer puentes con aliados y dialoguistas para impulsar el paquete de leyes y reformas del Ejecutivo Nacional. Algunos proyectos fueron anunciados por Adorni la semana pasada e ingresaron hoy al Parlamento: Ley de Prevención de Ludopatía, SuperRIGI, Ley de Lobby y Etiquetado Frontal de Alimentos.

Para antes o durante el Mundial de Futbol la mesa política tiene en carpeta modificar la legislación General de Sociedades e incluir una nueva forma de Inteligencia Artificial (IA); también en la Ley de Defensa de la Competencia, y de Reforma Política; hay versiones que anotan la reestructuración del Conicet; cambios en la ley de juicios por jurado; y otras.

Otra selfie de la mesa política tras la aprobación de la reforma laboral.

La cumbre fue convocada por Adorni, quien se mantuvo a la par de la cúpula libertaria durante la celebración por el 25 de mayo en otra muestra de respaldo a su figura mientras la Justicia lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y crecen las chances de indagatoria.

La cita de mesa chica fue encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Participó también el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro de Economía, Luis Caputo -ya recuperado, se ausentó en el Tedeum por estar engripado-; el ministro del Interior, Diego Santilli; y armador del partido y subsecretario de Gestión, Eduardo "Lule" Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Cara a cara en Rosada tras estallar las internas violetas

La reunión comenzó cerca de las 11 con alta expectativa previa por el trasfondo político: los múltiples enfrentamientos internos que quedaron expuestos en los últimos días, siguen su curso pese a las fotos y abrazos del Tedeum del 25 de mayo.

Milei no mencionó el asunto en la reunión de Gabinete posterior a la ceremonia religiosa en la Catedral Metropolitana. Para el Jefe de Estado, se trata de una "interna natural del poder", según insisten fuentes de la Rosada. Igualmente, este lunes hizo equilibrio: se sacó fotos y abrazó a todos los espacios libertarios, incluida la jefa de bloque del Senado, Patricia Bullrich, que la semana pasada debió desmentir una candidatura presidencial para 2027.

Javier Milei abrazó a Patricia Bullrich en el Tedeum.

El instante capturado en la selfie permitió confirmar la presencia de Bullrich que, además de los rumores electorales viene de recibir un ultimátum de Milei para que respete su decisión de sostener a Adorni en el cargo. Fue luego de que presionara públicamente para que el Jefe de Gabinete apure la presentación de la declaración jurada de bienes.

También la foto muestra la asistencia de Santiago Caputo -Dato color: tras lucir boina en el Tedeum, en la mesa política fue el turno de un gorro de lana azul- y los Menem tras los cortocircuitos en las redes sociales entre las filas de las Fuerzas del Cielo y cuentas que responderían a la conducción del presidente de la Cámara Baja, es decir, línea violeta karinista.

La señal de distensión fue anterior a la reunión de mesa política igualmente. El asesor presidencial hizo pública en redes una foto con "Lule" Menem después del Tedeum.