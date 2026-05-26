Se reúne la mesa política del Gobierno con dos objetivos: definir la agenda de reformas y seguir calmando la interna libertaria

Tras el Tedeum del 25 de Mayo, marcada por gestos públicos de acercamiento en medio de las tensiones dentro del oficialismo, el Gobierno volverá a reunir este martes a su mesa política con la intención de avanzar en la coordinación de la estrategia parlamentaria y encauzar la discusión interna, pero puertas adentro.

La cita será a las 11 en la Casa Rosada y tendrá como eje principal ordenar el cronograma legislativo y definir los pasos para impulsar en el Congreso los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el encuentro también estará atravesado por la disputa que desde hace días enfrenta a distintos sectores del universo libertario.

En la reunión participarán nuevamente el asesor presidencial Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, luego de los cruces que se desataron entre las denominadas Fuerzas del Cielo y dirigentes cercanos a Karina Milei. Dentro del oficialismo, algunos sectores apuntan contra Menem por supuestamente manejar una cuenta anónima desde la que se cuestionaba al espacio alineado con Caputo.

La convocatoria fue impulsada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un intento por bajar la tensión que escaló durante la última semana y evitar que la disputa continúe exponiéndose públicamente. De ese modo, Caputo volverá a compartir mesa con Martín y Eduardo Lule Menem, integrantes del armado político más cercano a la secretaria general de la Presidencia.

El presidente Javier Milei pretende que las diferencias internas regresen al terreno de las negociaciones reservadas y no vuelvan a transformarse en una confrontación abierta, como ocurrió en los últimos días. En Balcarce 50 admiten que el mandatario se mostró incómodo por la necesidad de intervenir públicamente para intentar frenar la escalada.

Fuerte interna libertaria entre Santiago Caputo y Martín Menem.

Según confiaron fuentes del Gabinete a cronica.com.ar, Milei buscó relativizar la pelea en redes para evitar alinearse con alguno de los sectores enfrentados. Pese a eso, referentes de las tropas digitales libertarias rechazaron esa lectura y aseguraron que "le mienten" al presidente.

En paralelo, el Gobierno intentó exhibir una imagen de cohesión durante las actividades oficiales por el Día de la Patria. Antes de encabezar la reunión de Gabinete en el Salón Eva Perón, Milei salió al balcón de la Casa Rosada junto a su hermana Karina y Santiago Caputo, en una postal que el propio mandatario difundió en redes sociales bajo la frase: "Argentina en buenas manos".

También hubo señales de distensión entre los protagonistas de la interna. Durante las actividades por el Tedeum, los hermanos Menem saludaron cordialmente a Caputo, a quien Milei suele definir como su "hermano".

En la reunión de Gabinete realizada el lunes, el Presidente evitó hacer referencias directas a la disputa interna. De acuerdo con fuentes oficiales, abrió el encuentro con "su visión sobre la coyuntura general y la marcha de la economía" y manifestó optimismo por los indicadores de actividad registrados durante abril y mayo. Luego, los ministros realizaron un repaso de gestión en una reunión que se extendió por poco más de una hora.

Con ese escenario de fondo, el oficialismo buscará este martes retomar la centralidad de la agenda parlamentaria y contener las diferencias internas para evitar que la disputa vuelva a dominar la escena política.