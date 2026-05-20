El Gordo Dan contradijo al Presidente y desmintió que el posteo de Menem sea "plantado"

El referente libertario Daniel Parisini, más conocido como "El Gordo Dan", contradijo al presidente Javier Milei, en torno a la polémica surgida por la cuenta de X @PeriodistaRufus, al sostener que "no fue plantado" el link compartido desde ese perfil y recalcó que ese enlace "redirige a la cuenta oficial" del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Parisini se opuso a la versión del jefe de Estado, quien había asegurado que la controversia había sido "prefabricada" para perjudicar al dirigente riojano. El "Gordo Dan" señaló en su cuenta de X que la herramienta de comprobación digital "Wayback Machine cargó el tuit original de 'Rufus' con el link que efectivamente redirige a la cuenta oficial de Martín Menem".

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El referente libertario, quien es conductor de un programa en el canal de streaming Carajo, añadió: "No fue plantado. No le mientan nunca más al Presidente".

Finalmente Wayback Machine cargó el tuit ORIGINAL de "Rufus" con el link que efectivamente redirige a la cuenta oficial de Martín Menem. El link fue compartido inexorablemente desde la cuenta de Martín Menem. No quedan dudas: NO FUE PLANTADO. No le mientan NUNCA MÁS al presidente https://t.co/wXctJmkhBm pic.twitter.com/B5U8dp0VwF May 20, 2026

La disputa interna se había profundizado luego de que Milei defendiera públicamente a Menem y asegurara que la situación había sido "implantada" para generar un conflicto dentro del oficialismo.

Parisini ya había cuestionado el cambio de versiones alrededor del caso y recordado que el propio Menem había atribuido inicialmente el episodio a "un error involuntario" de un community manager.

"Ahora dicen que es una operación implantada, lo cual no tiene conexión con la versión previa que Martín Menem había dado a conocer", sostuvo uno de los referentes de "Las Fuerzas del Cielo".

El influencer libertario, además, pidió que el cineasta y funcionario Santiago Oría publique el material audiovisual que, según Milei, demostraría que todo respondió a una maniobra armada contra Menem.

"Me parece que sería muy sano que, si Santiago Oría tiene este video, lo publicara. Creo que sería sano para todos. Si tiene algún argumento convincente, me comprometo a pedir disculpas públicas", finalizó Parisini.