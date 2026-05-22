Manuel Adorni anunció las cuatro leyes que el gobierno enviará al Congreso: Ludopatía, SuperRIGI, Lobby y Etiquetado Frontal

Después de la reunión de tres horas con el presidente de la Nación, Javier Milei, en Olivos, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cerró la semana con el anuncio de cuatro proyectos de ley que la Casa Rosada enviará este viernes al Congreso: Ley de Ludopatía; SuperRIGI; Ley de Lobby; y Etiquetado Frontal.

De ese listado, en la Sede del Ejecutivo hay particular interés en impulsar el debate dentro y fuera del Parlamento sobre el Etiquetado Frontal de los alimentos industriales. Actualmente se utilizan los octógonos para advertir sobre contenido dañino para la salud. "Es bien nuestra agenda esa desregulación", se entusiasman cerca de Adorni.

No hubo conferencia de prensa esta vez para los detalles, en el marco de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que mantiene atento a Adorni y a sus contadores con los que todavía prepara la declaración jurada exigida por la senadora Patricia Bullrich.

Para disipar rumores de asperezas y organizar la agenda parlamentaria, Adorni se reunió esta tarde en la Casa de Gobierno con Bullrich, según confirmaron desde su entorno a cronica.com.ar.

La jefa de bloque de La Libertad Avanza se sumó así a un encuentro más extenso con el canciller Pablo Quirno, quien estuvo a cargo de anunciar la salida definitiva de la Argentina de la OMS.

Proyectos anunciados por Adorni integran un paquete

Las iniciativas que anunció Adorni forman parte de un paquete más amplio, de 10 proyectos de ley, en los que viene trabajando con la mesa política para enviar al Congreso antes del Mundial de Fútbol. A los cuatro de este viernes se sumarían pronto la desregulación en la creación de sociedades para incluir una nueva forma de Inteligencia Artificial; cambios a la ley de juicios por jurado; modificaciones del CONICET; una nueva ley de medios; otra nueva ley de competencia.

Son esfuerzos del Gobierno nacional por recuperar la centralidad de la agenda de gestión y reformas tras varias semanas difíciles por los escándalos alrededor del jefe de Gabinete y el malestar económico que evidenció el pico de inflación de 3,4% en marzo.

Javier Milei y Manuel Adorni se reunieron por tres horas en Olivos esta semana.

De ese objetivo hablaron Milei y Adorni en Olivos en el desayuno de tres horas del último jueves, además de los preparativos del Tedeum del 25 de mayo al que le seguirá una reunión de Gabinete con todas las tribus de la interna y, ya para el martes, otra de mesa política.

A ambas está invitada Bullrich que hoy desmintió una candidatura presidencial para el 2027. Desde el despacho de Adorni en la Rosada, además, no tienen intención de polemizar con Bullrich sobre sus exigencias públicas a Adorni o sus actos de insubordinación ante la orden de Milei de darle respaldo: "Patricia es Patricia", se limitan.

En ese entorno consideran que esta semana hubo una cierta tensa calma alrededor de la causa judicial en la que investigan el patrimonio de Adorni. No es poco.