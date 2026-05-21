Caso Adorni: los cinco nombres que impulsan la investigación y sigue la Justicia

El jefe de Gabinete Manuel Adorni se encuentra en el ojo de la Justicia a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano por presunto enriquecimiento ilícito, que puso el foco sobre el patrimonio del funcionario, sus viajes y la compra de propiedades en dólares.

En ese marco, fueron varios los testigos que fueron convocados a lo largo de este tiempo, en una investigación que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita y cuya causa tiene el juez Ariel Lijo.

La esposa de Adorni

Bettina Angeletti estuvo en primer lugar vista de reojo por su viaje junto a la comitiva presidencial a Nueva York. Luego se destaparon varios viajes familiares, entre los que se destaca el de Aruba para celebrar la llegada del Año Nuevo, en los que Adorni gastó casi $9000 dólares de hospedaje y $5800 solo en pasajes aéreos.

La esposa del funcionario está al frente de la consultora de coaching ontológico Más Be y quedó en la mira por tener a empresas contratistas del Estado como National Shipping y Grupo Datco.

Marcelo Grandío

El periodista y amigo cercano de Adorni viajó con el funcionario y su familia en un jet privado a Punta del Este. Es dueño de la productora Imhouse, la cual recibió seis contratos con Radio Nacional y TV Pública.

De acuerdo a lo que surge de lo dicho por la secretaria del piloto, habría sido Grandío quien pagó el viaje y pidió que no se emitiera factura. Algo que contrasta con lo expresado en conferencia de prensa por el jefe de Gabinete, al decir que fue él quien lo hizo.

Las jubiladas

Se trata de Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quien son vendedoras y acreedoras del departamento que adquirió Adorni en el barrio porteño de Caballito.

En la adquisición de la propiedad, que a su vez las jubiladas se la compraron al ex futbolista Hugo Morales, le dieron un crédito al jefe de Gabinete de 100 mil dólares cada uno.

Adriana Nechevenko

La escribana fue otra de las testigos de la causa. Adriana Nechevenko ingresó varias veces a Casa Rosada, algo que quedó en los registros oficiales.

Y Nechevenko no aparece como una figura aislada, sino como parte de una trama que puede ser mayor.