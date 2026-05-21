La oposición insistirá con el pedido para interpelar a Manuel Adorni

Bloques opositores de la Cámara de Diputados volverán a pedir una sesión especial para debatir los proyectos que apuntan a la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El nuevo intento se dará luego de que el oficialismo frustrara la sesión que había sido convocada para este miércoles.

"Ante la picardía del oficialismo, que logró con éxito bloquear nuestra sesión donde pretendíamos tratar la interpelación a Manuel Adorni y otros proyectos, vamos a insistir la semana que viene con una agenda amplia que incorpore propuestas de los bloques convocantes", anticipó el diputado de Provincias Unidas Esteban Paulón en declaraciones al canal TN. La convocatoria sería acompañada por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.

Sectores de la oposición habían convocado para el pasado miércoles a las 11 una sesión especial para tratar los proyectos sobre el caso Adorni pero una jugada del oficialismo frustró la convocatoria. Es que La Libertad Avanza citó a otra sesión, una hora antes, que fue la que prosperó. En el encuentro, logró darle media sanción al proyecto para bajar subsidios energéticos en las Zonas Frías.

"Vamos a insistir la semana que viene", aseguró Esteban Paulón sobre el pedido para interpelar a Adorni.

Para concretar la sesión especial, los bloques opositores deberán conseguir el respaldo de 129 diputados para obtener quórum y luego emplazar a las comisiones para fijar fecha y dictaminar los proyectos.

El objetivo de estos sectores es citar a Manuel Adorni, quien es investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, para que explique en el Congreso las supuestas irregularidades vinculadas con su situación patrimonial.

Qué otros temas busca debatir la oposición

Además de las iniciativas sobre Adorni, entre los proyectos que pediría tratar la oposición, según lo que adelantó Paulón, figuraría la citación para interpelar a los ministros de Economía y Capital Humano, Luis Caputo y Sandra Pettovello, respectivamente, por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario; y el conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional.