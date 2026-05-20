El opositor Aldo Leiva debatió con Martín Menem blandiendo la máscara de Adorni

Un fuerte cruce se produjo este miércoles durante la sesión especial en Diputados entre el presidente de la Cámara, Martín Menem, y el legislador de Unión por la Patria Aldo Leiva que tuvo como dato llamativo la utilización de una máscara de Manuel Adorni, "uno de los máximos delincuentes de este Gobierno" según lo definió el diputado chaqueño.

La discusión se inició luego de que Menem tildara de "payasesco" a Leiva por demorar su voto sobre una moción para suspender la sesión especial.

"Le voy a pedir que a partir de ahora cumpla de manera lógica con el tema de las votaciones, no puede hacer las payasadas que hace siempre, diputado. El sistema funciona", remarcó Menem, que se refirió al presunto accionar recurrente de Leiva, quien evitaría presionar los botones del sistema electrónico y espera a que el presidente de la Cámara le pregunte por el sentido de su voto.

"Hace dos años y medio que mantiene la misma conducta, le pido respeto porque tiene que predicar con el ejemplo", exigió el titular de la Cámara baja que luego intentó continuar con la sesión y le dio la palabra a otra legisladora, mientras Leiva se paró de su asiento y comenzó a gritar.

Asimismo, algunas diputadas tomaron la palabra para resaltar el rol de Leiva como veterano de Malvinas. "Mi padrino fue ex combatiente, tengo la mayor sensibilidad para con él", respondió Menem y añadió: "No lo tildé de payaso, le dije que su actitud era payasesca. Aún así, le pido disculpas".

"Si le molesta que traiga este cartel de uno de los máximos delincuentes de este Gobierno, es problema de usted"

Luego, le dio la palabra a Leiva. "Siempre he cumplido el reglamento. A usted no lo molestó que yo no haya votado, sino que muestre este cartel", subrayó y levantó una careta de Adorni.

Al respecto, agregó: "Si le molesta que traiga este cartel de uno de los máximos delincuentes de este Gobierno, es problema de usted y del bloque".

Sostuvo, además, que "payasesco es haber convocado esta sesión para bloquear la interpelación de Adorni, que el Presidente de la Nación (Javier Milei) pase 5 horas en redes sociales agrediendo a periodistas, no cumplir con la ley de financiamiento universitario y maltratar discapacitados".