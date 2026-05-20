Respuesta de la oposición a Javier Milei: "Si un marciano viene a la Argentina y ve los precios se vuelve a Marte"

"¿Que pasa si viene un marciano a la Argentina y mira los números oficiales? Piensa esta reconstrucción de este país es maravillosa, este país en 30 años va a ser una potencia mundial", se autorespondió el presidente de la Nación Javier Milei este martes durante su discurso ante empresarios en el MALBA, cuando ratificó el ajuste monetario y que "no vamos a ceder ni un ápice en la lucha contra la inflación".



La respuesta también llegó desde las filas opositoras que hoy intentaron sin éxito un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso, en el marco de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, pero también se hicieron eco de la situación económica.

"Si un marciano viene a la Argentina, se vuelve a Marte que la va a pasar mucho mejor", aseguró en la sesión especial el diputado nacional del socialismo santafesino, Esteban Paulón, integrante del bloque Provincias Unidas.

Sesión especial en el Congreso, rechazo a la interpelación de Adorni.

Y siguió: "Por más que lea las supuestas buenas noticias de Milei, va al supermercado y se va a encontrar con precios por cualquier lado, una inflación que nada tiene que ver con los índices del INDEC. Se vuelve a Marte que la va a pasar mucho mejor".

La oposición apuntó a Adorni y al ajuste en el Congreso

Paulón agregó que interpelar al jefe de Gabinete Adorni no es sólo "por los motivos que suponen que tiene que ver con su nivel de vida, sino con una decisión administrativa que recortó más de 2.5 billones de pesos en el Presupuesto,

Sostuvo que es "similar al que debería abonar el Gobierno para recomponer el financiamiento universitario y que este Gobierno dice que no tiene las herramientas para redireccionar esos recursos. ¡Qué fácil era, Adorni pudo a sola firma!".

Javier Milei y Manuel Adorni.

Lo dijo en referencia a la reasignación de gastos y recursos del Presupuesto 2026 se formalizó mediante la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial, que en un anexo de 588 fojas detalla los recortes aprobados por el presidente Javier Milei con el propósito de asegurar el superávit fiscal.

Caputo admitió que "seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil"

En una reciente entrevista, Luis Caputo, el ministro de Economía, admitió que el margen de achicamiento del gasto público se está agotando, porque el nivel ya es comparable al de los años 90

Tras celebrar el superávit primario y fiscal del mes de abril, el Ministro sostuvo: "Tenemos que recaudar más. Seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil". La recaudación impositiva muestra caída en los últimos 9 meses consecutivos por el parate de la actividad y la merma del poder adquisitivo de los salarios.