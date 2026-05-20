Los reposteos de Javier Milei en X contra el "Estado presente" y sobre cómo "liberó al privado para generar riqueza real"

La costumbre constante del presidente de la Nación, Javier Milei, de mantenerse activo en la red social X evidenció algunos temas de su interés en lo que va de la jornada de este miércoles: "liberen a Cuba"; contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales; consumo en el alza; mejora salarial; ancla fiscal y la mirada sobre el Estado y el privado.

Son posturas ya conocidas del líder de La Libertad Avanza que ratifica siempre que puede a través de reposteos en la exTwitter. Muchos funcionarios, legisladores y usuarios variopintos le dan la oportunidad, a su vez, de hacerse eco de elogios a su figura y a su gobierno. Varias de las republicaciones son sobre fragmentos de sus discursos recientes.

En ese marco, una de las cuentas que más reposteó Milei en X es la de "El Jefe", que presenta su perfil como "no oficial de la Secretaria General de la Presidencia", por Karina Milei.

Ese usuario se refirió a la intervención en el Congreso del diputado del oficialismo Joaquin Ojeda: "Años sin crecer por culpa del modelo estatista. Llegó Milei, metió 15.000 desregulaciones, liberó al privado para generar riqueza real y ¿Qué pasó? Empezamos a crecer. VLLC!!!".

Otro mensaje seleccionado por el Presidente en la misma línea fue del diputado Santiago Santurio: "Venimos de un modelo donde un burócrata que se creía mesías, con la excusa del "Estado presente" y el bienestar de los argentinos, solo se metía a dirigirles la vida. Mientras lo único que estaban pidiendo los argentinos era que los dejen de asfixiar. Hace dos años iniciamos un nuevo camino (...)".

Sobre el intento en el Congreso contra Adorni

Milei se mostró más que atento, en tanto, a lo que ocurre en el Congreso con el intento opositor en sesión especial de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito; pero los violetas y aliados del PRO y la UCR lograron evitarlo.

Javier Milei y Manuel Adorni en la Casa Rosada.

Milei reposteó otra mención de "El Jefe" en X que destaca la labor de la diputada libertaria Silvina Giudici, que desde su banca se expresó contra el intento de moción de censura contra Adorni del Frente de Izquierda.

El mensaje dice que en la sesión Giudici "humilló a la bancada de izquierda. Son cuatro gatos locos con un eterno ánimo destituyente que se creen dueños de la calle. Los argentinos de bien ya eligieron el futuro y la transformación de Milei. El pasado no vuelve más".

Los reposteos de Javier Milei sobre Cuba y Evo Morales

El presidente Milei se expresó en varias oportunidades este miércoles con reposteos en X en contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales. En el país vecino hay intensas protestas callejeras por estos días para el actual mandatario alineado con el gobierno argentino, Rodrigo Paz.

En otra óptica sobre la política internacional, Milei respaldó con intensidad el discurso del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, sobre la situación en Cuba.

Es una expresión más de fuerte alineamiento con la Casa Blanca, a cargo del republicano Donald Trump, quien se prepara para las elecciones de medio termino el próximo 3 de noviembre, fecha clave para el gobierno de Milei.

Los reposteos de Milei sobre el rumbo económico

El Presidente destacó que "se aceleran las compras de reservas en dólares" al hacerse eco de la publicación de un usuario economista. Luego, hizo varios reposteos marcando el éxito de la cosecha gruesa del campo, sector clave aportante de dólares genuinos para el país.

"No vamos a ceder ni un ápice en la lucha contra la inflación", escribió otra cuenta que Milei suele repostear.

Son menciones que combinó con otras sobre la "desaceleración de la inflación"; "el boom de consumo"; y sobre el poder adquisitivo: "Salen los datos de salarios y el kirchnerismo estalla: el logro económico que Javier Milei les reprocha no haber querido hacer nunca".



