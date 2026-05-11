Javier Milei volvió a pasar la motosierra: recortó fondos en Educación, Salud, Defensa y a las Provincias, entre otras áreas

"Tenemos que seguir con la motosierra. No se detiene".

Javier Milei lanzó esa frase el 14 de abril pasado, en el encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham). Y casi un mes después, avanzó con un nuevo recorte. A través de la Decisión Administrativa que modificó el Presupuesto de este año, el Presidente decidió recortar fondos en Salud, Defensa y a las provincias. Otra de las áreas afectadas fue Educación.

En el ámbito sanitario, el Gobierno redujo $63.021.299.401, con impacto en programas de medicamentos, tratamientos oncológicos y organismos sanitarios estratégicos. Según la resolución oficializada este lunes, el mayor ajuste nominal recayó en el programa "Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica", que perdió $20.000 millones.

Entre las medidas de mayor impacto social figura la quita de $5.000 millones en el programa de "Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer", especialmente en ayudas sociales directas para pacientes.

La motosierra de Javier Milei pasó sobre el área de Salud que encabeza Mario Lugones.

La readecuación presupuestaria incluyó también recortes de $500 millones para prevención de enfermedades transmisibles, $800 millones en programas de VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra, y $900 millones en Salud Sexual y Procreación Responsable.

Por su parte, el área de Defensa sufrió una reducción superior a los $46.000 millones en programas de alistamiento operacional de las Fuerzas Armadas. El mayor recorte nominal correspondió a la Fuerza Aérea Argentina, cuyo Programa 16 de alistamiento operativo perdió $16.500.000.000 en bienes de uso y equipos militares.

En segundo lugar quedó el Ejército, con un recorte de $12.622.064.540 destinado al equipamiento de transporte, comunicaciones y maquinaria de producción militar. Y la Armada Argentina registró una poda neta de $15.220.000.000 en su alistamiento operativo.

El Ejército Argentino sufrió un recorte de $12.622.064.540.

El ajuste incluyó la eliminación de una partida de crédito externo por $10.620.000.000 asignada al proyecto "Incorporación de Cuatro Helicópteros Navales Livianos" para la Base Naval Puerto Belgrano. Como contraparte, el programa de Sanidad Naval recibió un refuerzo de recursos propios por $4.000.000.000 destinados a la compra de insumos médicos y farmacéuticos.

A su vez, el Ejecutivo nacional dispuso un recorte superior a los $970.000 millones sobre provincias y municipios, mediante la eliminación de transferencias directas y la suspensión de obras públicas de saneamiento e infraestructura hídrica. Los efectos de la motosierra se concentraron en partidas bajo la órbita de "Obligaciones a Cargo del Tesoro" y del Ministerio del Interior, afectando recursos destinados a administraciones provinciales y programas de desarrollo regional.

Y finalmente, la resolución formalizó un recorte de $2.557.311.667 en programas de conservación y administración de áreas protegidas de la Administración de Parques Nacionales. La poda afecta recursos destinados al funcionamiento, combustible, patrullajes, mantenimiento y preservación ambiental de 46 parques nacionales, reservas y monumentos naturales distribuidos en todo el país.