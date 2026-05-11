Un día antes de la Marcha Federal Universitaria, el Gobierno recortó fondos en Educación y frenó obras en facultades

El Gobierno volvió a aplicar la motosierra, al recortar $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación y suspender transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales. La medida forma parte de la Decisión Administrativa 2026 que determinó modificaciones y ajustes en el Presupuesto de este año.

La nueva poda fue oficializada un día antes de la Marcha Federal Universitaria que se llevará a cabo en las principales ciudades del país y tendrá epicentro en Plaza de Mayo. El reclamo central de la convocatoria es que la administración de Javier Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en el Congreso nacional en octubre de 2025 y, luego, ratificada por la Justicia.

La reducción de fondos fue oficializada un día antes de la Marcha Federal Universitaria

Los recortes en Educación

De acuerdo con la planilla anexa de gastos del Ejecutivo, el principal ajuste impactó sobre el "Plan Nacional de Alfabetización", que perdió $35.288.051.713. La reducción afectó, sobre todo, las transferencias directas a las provincias para su implementación. Además, se eliminaron $8.929.835.294 del "Fondo de Compensación Salarial Docente", destinado a equiparar los salarios mínimos de docentes provinciales

En infraestructura escolar y equipamiento, el recorte alcanzó los $21.686.636.818, mientras que el programa de "Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas" sufrió una reducción de $6.649.536.538, incluyendo una baja de más de $559 millones en becas estudiantiles.

En el caso de la empresa estatal EDUC.AR S.A. perdió transferencias por un total de $48.000.000.000, según la documentación oficial.

La motosierra sobre las universidades

Las casas de altos estudios nacionales también resultaron alcanzadas por la reducción presupuestaria. El anexo detalló una poda de $5.303.000.000 en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento, afectando obras en 13 universidades.

Entre las más afectadas figuran la Universidad Nacional de La Plata, con una reducción de $1.043.000.000; la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con recortes de $700.000.000; Río Cuarto, con $680.500.000 menos; y Entre Ríos, con una baja de $540.000.000.