Milei volvió a respaldar a Adorni: "No lo voy a ejecutar para ganar una elección"

El presidente Javier Milei ratificó delante de todos sus ministros la continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Gobierno. Lo hizo en una reunión que se llevó a cabo el viernes, que se extendió durante dos horas y media.

Fue allí donde el mandatario no solo confirmó la permanencia del jefe de Gabinete en su cargo, sino que lo dejó al frente de la extensa reunión cuando el presidente abandonó la Casa Rosada para continuar con su agenda en la Quinta de Olivos. Una vez que ello sucedió, Adorni tomó la palabra para agradecer a los equipos de trabajo por la asistencia al Congreso en el informe de gestión que brindó la semana pasada.

Según fuentes al tanto de lo que sucedió en el cónclave, el clima fue amable. El jefe de Estado dijo que no va a hacer "lo que no es justo por ganar una elección" y que "no va a ejecutar a una persona honesta y laburante", en consonancia con lo que había adelantado el miércoles en un reportaje televisivo.

La senadora Patricia Bullrich, la única que había levantado su voz para reclamar que Adorni diera respuestas a la investigación judicial por su patrimonio, habló cuando Milei ya se había retirado: opinó que el gobierno "está mal con la ciudadanía" y pidió redoblar esfuerzos en la lucha contra la corrupción y en la mejora de la economía.

La reunión también versó sobre otros temas. En la media hora inicial en la que estuvo presente, Milei dio cuenta de la marcha del plan de gestión de este año y el próximo, junto con detalles de la reestructuración administrativa y presupuestaria que prepara el Poder Ejecutivo y que quedará definida en las próximas horas.

Una vez que Adorni tomó la conducción, se abordaron detalles del esquema de retiros voluntarios y desvinculaciones en organismos públicos que se plantea para asegurar el superávit fiscal a pesar de la caída en la recaudación.