Cavallo le respondió a Milei y redobló la apuesta: "No la vio"

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo, salió a responder las duras críticas que recibió por parte del presidente Javier Milei y del jefe del Palacio de Hacienda, Luis Caputo. Advirtió que sus declaraciones en un reportaje en un canal de streaming fueron malinterpretadas, no obstante lo cual insistió con que el Gobierno nacional debe concretar una "reforma monetaria".

"¿Qué le molestó a Milei de esta entrevista? Yo creo que no la vio", escribió Cavallo en su blog personal este jueves tras la fuerte ofensiva del jefe de Estado, quien lo acusó de haber ayudado a instrumentar "expropiaciones masivas" a distintos gobiernos.

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En este marco, Cavallo agregó: "Si (el cuestionamiento) es por el comentario que hice sobre cómo interviene en el mercado Luis Caputo, me limité a repetir lo que el mismo Milei había dicho".

El ex funcionario, en ese sentido, argumentó que sólo había contrastado el estilo del jefe de Palacio de Hacienda con el del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Según indicó, mientras el segundo elabora propuestas "como hacen los economistas profesionales", Caputo tiene un "modo trader" de manejar la economía.

El ex jefe del Palacio de Hacienda insistió en que su intención no fue atacar al Gobierno, sino marcar la necesidad de que avance hacia un esquema con reglas macroeconómicas más claras.

"Fue una forma de insistir en mi propuesta de definir reglas de juego para el manejo monetario, cambiario y financiero. Es decir, poner en marcha una reforma monetaria que permita a todos los agentes económicos entender cómo se adoptan las decisiones en materia de políticas macroeconómicas", adujo.

El ex funcionario, además, aseguró que en la entrevista se había limitado a resaltar lo que ya había dialogado en su momento con el Presidente. "Algo que de mis conversaciones con Milei en el pasado yo siempre creí que él compartía", manifestó.

En su blog personal, Cavallo publicó el video completo de la entrevista que originó la polémica y cerró con un mensaje dirigido al jefe de Estado. "Ojalá el Presidente tenga la paciencia de mirarla. Pienso que lo va a ayudar", finalizó.