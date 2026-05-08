Cristina Pérez le contestó a Adorni, que la acusó de traidora

La conductora Cristina Pérez volvió a referirse públicamente a la situación del jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y reveló que, antes de sus declaraciones públicas, ya le había pedido en privado que saliera a explicar las denuncias vinculadas a su patrimonio y a los viajes bajo investigación judicial.

Desde su programa en Radio Rivadavia, aseguró que le transmitió al funcionario que mucha gente que lo apoyó "se siente traicionada" porque no entiende por qué no responde sobre cuestiones que, según planteó, podrían aclararse fácilmente.

La periodista, pareja del ministro de Defensa, Luis Petri, contó que mantenía una relación cercana con Adorni y lamentó que el vínculo parezca haberse deteriorado luego de las declaraciones del funcionario en un streaming de Neura, donde habló de una "conductora horrorizada" que habría sentido una "traición personal" por la cobertura periodística del caso.

"Éramos amigos con Manuel; presumo, por lo que dijo ayer, que ya no lo ve de la misma manera", expresó Pérez, visiblemente afectada por los comentarios.

La conductora remarcó que siempre habló de frente con el funcionario y reivindicó su trabajo periodístico. "Mi lealtad es con el público, no con el funcionario. No creo en la lealtad que consiste en cubrir o ser cómplice; creo en la del que dice la verdad, como los buenos amigos".

También marcó diferencias respecto de la polémica generada por la participación de la esposa de Adorni en viajes oficiales. Pérez aseguró que ella evita viajar en comitivas mientras su marido ocupa un cargo público y recordó que incluso le recomendó a Petri no asistir a determinados destinos oficiales en contextos delicados para la región.

"Mucha gente que te votó y te creyó se siente traicionada porque no entiende por qué no podés explicar algo tan simple. Y recuerdo que le recomendé no viajar a ese destino, por una razón muy puntual, porque había una cuestión crítica en Colombia y Venezuela", marcó.

En este sentido, la periodista aclaró que, "cuando comenzó la investigación contra Manuel Adorni", le dijo "en privado lo mismo" que dijo "en público": "Que tenía que explicar todo cuanto antes por la gente que confió en él". "En ese momento, él era uno de los tres políticos con mejor imagen nacional", recalcó.

Las declaraciones se dan en medio de la investigación judicial que involucra a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y movimientos patrimoniales difíciles de justificar. En las últimas semanas surgieron denuncias vinculadas a viajes internacionales, pagos en efectivo y propiedades adquiridas durante su paso por el Gobierno.

"La pesquisa busca el origen de los fondos; no se trata de a dónde fue o con quién, sino de con qué dinero lo pagó y si lo puede explicar", indicó, y completó: "Mi sugerencia como periodista, ciudadana y amiga sigue siendo la misma: salí a explicar".