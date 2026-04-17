El Estado le cedió a Grandío estudios, producciones, vestuario y maquillaje sin costo

Las investigaciones alrededor del "Adornigate" y todas las cuestiones que vinculan al jefe de Gabinete de la Nación avanzan. En este sentido, la TV Pública quedó en el centro de la escena tras conocerse relaciones particulares con el periodista Marcelo Grandío, señalado como cercano a Manuel Adorni.

Se trata de al menos seis contratos de coproducción que se firmaron con la productora Imhouse, vinculada al periodista. La información fue difundida por Radio y Televisión Argentina (RTA), que aclaró que Grandío no figura como empleado en relación de dependencia. Sin embargo, su productora participó en diversos contenidos tanto de la TV Pública como de Radio Nacional.

Los acuerdos incluyeron programas de entrevistas, ciclos de streaming y un espacio radial, todos bajo un esquema similar: Imhouse asumía los costos de producción -personal, equipamiento y derechos- y también los eventuales riesgos legales. A cambio, retenía ingresos publicitarios hasta recuperar la inversión y luego compartía ganancias con el Estado.

El detalle es que RTA aportó, al menos en estos seis contratos, la infraestructura clave para la producción de los contenidos. Esto es aire, estudios, maquillaje, vestuario, escenografía, personal técnico, seguridad y equipos de producción.

Los contratos

El primer convenio se firmó el 17 de abril de 2024, durante la intervención de Diego Martín Chaher, junto a Horacio Silva, presidente de la productora. El acuerdo correspondía al programa radial "La caja de Pandora", emitido por AM 870 de Radio Nacional. En este caso, el esquema fue directo: Imhouse abonó $1.000.000 a RTA por todo el contrato y, a cambio, se quedó con el 100% de los ingresos publicitarios generados por el ciclo, sin instancia de reparto posterior.

El periodista Marcelo Grandio está señalado como cercano de Manuel Adorni.

Meses más tarde, el 27 de agosto de 2024, bajo la intervención de Eduardo González, se firmó un nuevo contrato para producir "Giros en Línea Recta", un ciclo de entrevistas conducido por el propio Grandío. El acuerdo contemplaba la realización de 10 episodios a partir de septiembre de ese año, con un costo total de $5.883.995 más IVA. A diferencia del primer convenio, aquí se estableció un modelo escalonado: la productora explotaba los ingresos publicitarios hasta recuperar la inversión y, una vez alcanzado ese punto de equilibrio, las ganancias se dividían en partes iguales con el Estado. Si la recaudación no alcanzaba a cubrir los costos, la pérdida quedaba a cargo exclusivo de Imhouse.

Ese mismo esquema se replicó en contratos posteriores para el mismo programa. El 27 de marzo de 2025, nuevamente con González al frente, se aprobó una segunda tanda de 10 capítulos, con un costo de $900.000 más IVA por episodio. Luego, ya bajo la intervención de Carlos María Curci González, se avanzó con una tercera etapa: 16 nuevos programas desde septiembre de 2025, con un valor actualizado de $1.097.500 más IVA por entrega, reflejando un incremento en los costos de producción.

En paralelo, la productora extendió su participación y, el 29 de agosto de 2025, se firmó el contrato para "Enredados", un ciclo de streaming de 20 episodios distribuido en plataformas como Twitch, YouTube, Facebook e Instagram. El costo se fijó en $900.000 más IVA por capítulo y mantuvo el mismo criterio de recuperación vía publicidad antes de cualquier reparto de utilidades.

Finalmente, el 13 de octubre de 2025, se sumó "La Sala", otro programa de streaming, en este caso con una escala mayor: 50 capítulos y un costo de $950.000 más IVA por episodio.

Este esquema contractual quedó bajo análisis judicial, por lo que el fiscal Gerardo Pollicita solicitó medidas de prueba en una investigación por presunta malversación de fondos, donde también aparece mencionado Grandío.