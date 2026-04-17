El jefe de Gabinete había asegurado que su padre le dejó deudas

Manuel Adorni publicó en octubre de 2018 un tuit en el que describió la herencia de su padre -fallecido ese mismo año que ahora invoca ante la Justicia, el 2002- como una carga financiera que le "costó años resolver". El mensaje contrasta con la estrategia judicial que el jefe de Gabinete habría adoptado en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, donde ese mismo legado familiar aparece ahora como la explicación de su crecimiento patrimonial.

En octubre de 2018, el hoy jefe de Gabinete publicó en X un mensaje dirigido "a los políticos" en el que describía su experiencia con la herencia paterna: "En 2002 murió mi papá y heredé su casa. Ahí me enteré sobre una hipoteca impaga desde 1996. Tardé años en arreglar todo, con mucho esfuerzo. Si hubiese creído que todo se solucionaría sólo porque soy bueno y simpático, hoy no tendría nada: hubiese perdido todo."

El mensaje original apuntaba a reivindicar el esfuerzo personal frente a la desidia. Pero relanzado en el contexto de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, el tuit cobra un significado muy diferente: según sus propias palabras de entonces, la herencia de su padre no fue un activo, sino un problema financiero que le llevó años resolver.

La herencia que ahora "explica" todo

Esa tensión es exactamente la que hoy rodea su estrategia judicial. Según trascendió, Adorni habría rectificado recientemente su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción e incluido esa misma herencia -la del padre fallecido en 2002- como justificación del crecimiento de su patrimonio. El timing de la maniobra no pasó inadvertido: la rectificación llega cuando el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita ya tienen en marcha pedidos de levantamiento de secreto fiscal y declaraciones de testigos.

La pregunta que queda flotando es si una herencia que, según el propio Adorni, traía deudas y le demandó "años de esfuerzo" para no perderla puede ser ahora la clave que explique propiedades, refacciones y viajes al exterior.

Manuel Adorni es investigado por enriquecimiento ilícito.

El patrimonio bajo la lupa

La causa se desencadenó el 8 de marzo, cuando se supo que su esposa, Bettina Angeletti, integró la comitiva oficial que viajó a Nueva York para la "Argentina Week". Lo que vino después fue una acumulación de datos difíciles de compatibilizar con el salario de Adorni -apenas superior a los 3 millones de pesos de bolsillo hasta diciembre- y los ingresos de su esposa, que era monotributista hasta el año pasado.

La Justicia investiga dos propiedades sumadas desde que asumió en la función pública -una casa en el country Golf Club Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, y un departamento en Caballito-, con hipotecas por US$300.000, refacciones integrales en la unidad donde vive y un viaje a Aruba entre fines de diciembre de 2024 y enero de 2025 con pasajes pagados en efectivo por casi US$5.800. La casa del country, inscripta a nombre de Angeletti, además fue incorporada a su declaración jurada con demora.

Adorni cuenta con el respaldo público de Javier Milei y su hermana Karina desde el inicio del escándalo, y designó al abogado Guillermo Ledesma para su defensa. El 31 de mayo deberá presentar su declaración jurada completa. Para entonces, tendrá que explicar cómo la herencia de su padre -la misma que en 2018 describió como una carga- se convirtió en el sostén de su patrimonio actual.