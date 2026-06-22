Manuel Adorni anunció al nuevo secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández

El gobierno de Javier Milei tiene nuevo Secretario de Comunicación y Prensa. El elegido es Fabián Fernández, que hasta ahora se desempeñaba como gerente de Prensa y Medios de YPF. Así lo anunció en X el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y adjuntó una foto juntos en la Casa Rosada.

Será el número dos del flamante vocero presidencial, Adrián Ravier.

"Bienvenido Fabián Fernández, nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional. Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa. Fin", escribió Adorni en esa red social.

Tras confirmarse la salida de Javier Lanari, hombre de confianza de Adorni, el puesto con despacho en Balcarce 50 ya tiene sucesor.

Nuevo secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

Fernández tiene 35 años. Nació y se crió en el partido bonaerense de Lanús. Cuenta con una larga trayectoria en la comunicación política, al haber integrado equipos del PRO desde el 2015 hasta 2023, y desde entonces, al mando de Prensa en la petrolera con mayoría de acciones nacionales, cuyo CEO es Horacio Marín, de gran afinidad con Milei.

Su designación forma parte de los cambios que definieron en la Quinta de Olivos de cara al 2027 el presidente Milei y Adorni, el ultimo viernes, cuando estuvieron reunidos durante casi seis horas.

El primero en anunciarse fue el portavoz presidencial Ravier que ya reemplaza a Adorni en el rol que debió abandonar en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y pese al apoyo incondicional de Milei.

Anuncio sobre Fabián Fernández: "Es una nueva etapa de gestión"

La cuenta de la Vocería Presidencial a cargo de Ravier, informó en paralelo la llegada de Fabián Fernández al Gobierno Nacional como otro cambio en una "nueva etapa de gestión".

El mensaje en X fue reposteado enseguida por el asesor presidencial, Santiago Caputo.

"En una nueva etapa de gestión marcada por la consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido para la Argentina, el Presidente de la Nación ha decidido designar a Fabián Fernández como Secretario de Comunicación y Prensa", arranca el comunicado.

FABIÁN FERNÁNDEZ ES EL NUEVO SECRETARIO DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE LA NACIÓN



En una nueva etapa de gestión marcada por la consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido para la Argentina, el Presidente de la Nación ha decidido designar a... — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) June 22, 2026

Así presentaron a Fernández en el mismo texto oficial: "Especialista en comunicación pública, relaciones institucionales y prensa, durante más de una década Fernández integró y acompañó distintos equipos de gestión, y desde 2023 se desempeñó exitosamente al frente del área de prensa, medios y comunicación institucional de YPF".

Fernández es locutor nacional egresado de la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos (ETER). Antes de llegar a la política, trabajó con entidades empresarias y sindicales como la Unión Industrial de Avellaneda, FAUPPA.

"Desde la Secretaría de Comunicación y Prensa trabajará de manera coordinada con el Vocero Presidencial, Adrián Ravier, para acompañar y comunicar los desafíos de esta nueva etapa de la Argentina", especificaron desde el Gobierno Nacional.

"Su incorporación contribuirá a consolidar una comunicación alineada con el proceso de transformación que atraviesa nuestro país, en un contexto de estabilización económica, recuperación de la inversión y crecimiento sostenido", marcaron.

El mensaje de Horacio Marín sobre Fabián Fernández

El CEO de YPF se hizo eco en X de la designación de uno de los suyos para ocupar un cargo clave en la Casa Rosada y escribió también en X: "Gracias Presidente por elegir a uno de mis mejores colaboradores para que lleve adelante esta tarea, Fabián es un gran profesional, comprometido y muy responsable. Felicitaciones en esta nueva etapa!"