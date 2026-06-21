Debate el Senado: La Libertad Avanza busca blindar a Adorni ante el intento de la oposición por interpelarlo

Tras el nuevo respaldo que el presidente Javier Milei le dio a Manuel Adorni al llevarlo al acto que encabezó en Rosario, ahora La Libertad Avanza (LLA) busca blindar al jefe de Gabinete y apuesta a debatir los alcances del artículo 101 de la Constitución Nacional para evitar que la oposición interpele al funcionario y posteriormente lo someta a una moción de censura para removerlo del cargo.

Así lo remarcó el diputado libertario Nicolás Mayoraz que en un mensaje publicado en sus redes sociales, adelantó la estrategia oficial que apunta a que los asuntos sin dictamen deben ser habilitados "mediante una votación sobre tablas, que requiere dos tercios según el Reglamento".

"Sostener que 'no hace falta ni comisiones ni dictámenes, hay que reunir el quorum y votar la interpelación' es hacerle decir a la Constitución lo que no dice", advirtió en la publicación con la que le respondió al opositor Maximiliano Ferraro.

Si se impone el criterio de LLA que para habilitar en la sesión del próximo jueves en el Senado se necesitan 48 votos, a la oposición se le complicaría avanzar su objetivo ya que a la LLA le alcanza con sumar cuatro votos para impedir la interpelación del cuestionado funcionario, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito por la Justicia. Adorni.

El equipo del Gobierno encargado de neutralizar los embates opositores en el Congreso está integrado por el ministro del Interior, Diego Santilli; el armador nacional, Eduardo "Lule" Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, e incluso también la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, pese a que en varias ocasiones tomó distancia respecto a la postura del Ejecutivo sobre el escándalo que tiene como protagonista al jefe de Gabinete.

En la Casa Rosada aspiran a postergar el tratamiento del pedido de interpelación para que el ministro coordinador protagonice el informe de gestión previsto para el próximo jueves 2 de julio en la Cámara Alta.