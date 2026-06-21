La foto con la cual Milei volvió a respaldar a Adorni, pese a las exigencias de propios y ajenos para que lo eche

En medio de la creciente presión política para que el Gobierno eche a Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, el presidente Javier Milei publicó una foto para enviar una nueva señal pública de respaldo hacia el jefe de Gabinete, hoy cuestionado tanto por propios como por opositores.

El gesto llegó a través de Instagram, en donde Milei replicó una imagen que Adorni había compartido en su cuenta y los muestra abrazados durante el acto por el Día de la Bandera realizado en Rosario.

La foto que compartió Adorni y replicó Milei.

Adorni, criticados por aliados y opositores

La situación política de Adorni se encuentra en un punto de máxima tensión: distintos bloques opositores analizan impulsar una interpelación en el Congreso, con la posibilidad de avanzar con una moción de censura para desplazarlo de su cargo.

Sin embargo, las críticas hacia el jefe de Gabinete no provienen únicamente de los espacios enfrentados al oficialismo. Desde el PRO, principal socio parlamentario de La Libertad Avanza, también se multiplicaron los reclamos para que dé un paso al costado.

Pese a los embates de un lado y del otro, el Gobierno descarta de plano cualquier cambio en el Gabinete. "Ni renuncia, ni licencia, ni Javier Milei lo suelta, no cambió nada de ayer a hoy", dijeron desde Casa Rosada a Crónica sobre una eventual salida de Adorni.

Otro abrazo de Adorni a Milei, quien no deja de apoyarlo.

La defensa cerrada de Milei genera incomodidad entre dirigentes que acompañan el rumbo económico de la administración libertaria, pero cuestionan la decisión de sostener a Adorni en medio de la controversia. Tanto referentes del PRO como de la UCR mantienen su respaldo a las principales políticas del Ejecutivo, aunque consideran equivocada la postura del Presidente respecto de su colaborador más cercano.

Uno de los pronunciamientos más duros había llegado de parte del secretario general del PRO y diputado nacional Fernando de Andreis, quien sostuvo: "No debería pasar ni un día mas en el cargo".

Mientras arrecian los cuestionamientos, Adorni eligió agradecer públicamente el apoyo presidencial de todos estos días: "Este Día de la Bandera tiene un significado especial. Mi compromiso con las ideas de la libertad, con el cambio profundo que vive la Argentina y con el rumbo que marca el Presidente Javier Milei está más firme que nunca. Es un honor acompañar este proceso histórico y trabajar todos los días para que nuestro país vuelva a ser grande otra vez. Gracias Presidente por la confianza. Fin.", escribió junto a la foto que compartió el mandatario, que sigue en modo "blindar a Adorni".