El PRO también presiona para que renuncie Adorni: "No da para más"

El PRO volvió a criticar la continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y se sumó a los pedidos opositores para que deje el cargo. "No da para más", advirtió el titular del bloque en el Senado, Martín Goerling Lara, quien anticipó que su espacio acompañaría "un pedido de censura o remoción" del cuestionado funcionario, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

"Si llega esa instancia, el PRO va a acompañar el pedido de censura o remoción", confirmó el senador macrista al adelantar la postura del espacio incluso si la iniciativa partiera del kirchnerismo. "Acá el que nos está sometiendo a todos los que ayudamos a este gobierno es el mismo gobierno, insistiendo a esta altura que es un capricho de mantenerlo al jefe de Gabinete", consideró.

El senador misionero recalcó que el ministro coordinador "no puede estar más en su cargo". "Lo dijo nuestro partido y lo expresó el ex presidente (Mauricio) Macri en un comunicado. La continuidad de Adorni en su cargo está rompiendo el vínculo con la sociedad y está paralizando la gestión", cuestionó.

En este marco, criticó que cuando el jefe de Gabinete dio su informe de gestión en Diputados "claramente le mintió al Congreso y a toda la Argentina", en referencia a que tras la presentación de su declaración jurada reconoció que tenía "ahorros en negro".

En declaraciones brindadas al portal Infobae, Goerling Lara evaluó que la presencia de Adorni en el Gabinete "le está haciendo un daño tremendo al Gobierno, está impactando negativamente en la imagen del Presidente y en la aprobación de la gestión". "Le están diciendo a la sociedad que no importa que sea un evasor declarado y no es un dato menor, porque el jefe de Gabinete de ministros que tiene rango constitucional, entre otras cosas ni más ni menos, es el que administra el presupuesto del Estado", enfatizó.

Martín Goerling Lara ratificó la postura del partido que lidera Mauricio Macri sobre la continuidad de Manuel Adorni.

Añadió que la continuidad de Adorni es una contradicción cuando la Argentina tiene "una economía muy frágil y trata de salir de los desastres que hizo el kirchnerismo, y esto mete más ruido".

"El PRO va a acompañar el pedido de censura o remoción"

Con relación al informe que brindará el jefe de Gabinete el 2 de julio en el Senado, el senador por el partido que lidera Macri anticipó que "si no convence su respuesta, va a estar la posibilidad de pedir la moción de censura o remoción".

"Si se llega a esa instancia el PRO va a acompañar el pedido de censura o remoción", ratificó y agregó: "Espero que no se llegue a esa instancia de que el Congreso le tenga que decir al Presidente que corra un ministro que está altamente sospechado".

Subrayó, asimismo, que "si el Presidente quiere evitar eso, lo tiene que correr del cargo, de la otra manera va a suceder una grave señal para la Argentina y sobre todo para la economía".

Goerling Lara, por último, indicó que la reunión de Labor Parlamentaria prevista para las 18, será decisiva para definir si hay sesión este jueves en el Senado. "La idea era sesionar mañana. Hay un grupo de diputados del oficialismo que no quiere porque se puede dar la moción de censura o remoción", contó.