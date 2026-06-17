El derrumbe de Adorni: hasta los votantes de La Libertad Avanza piden que renuncie

La historia política de Manuel Adorni difícilmente encuentre un paralelo en la Argentina reciente. Hace apenas un año, el entonces vocero presidencial alcanzaba su pico de popularidad con un triunfo electoral en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy, como jefe de Gabinete y en el centro de múltiples escándalos, no solo perdió el respaldo de la dirigencia: sus propios votantes le piden que se vaya.

Así lo confirman al menos nueve estudios nacionales relevados durante el último mes, de las firmas Management & Fit, Rubikon Intel, Zuban Córdoba, Udesa, D'Alessio IROL-Berensztein, Opina Argentina, Equipo Mide, Synopsis y Trends. El promedio de imagen positiva del jefe de Gabinete en ese período fue de apenas 19%, con un pico de 25% y un piso de 13%. Solo lo supera en imagen negativa Karina Milei, que promedia un punto menos, aunque con la diferencia de que la secretaria general de la Presidencia nunca tuvo una imagen favorable consolidada. Adorni la tenía, y la perdió.

La evolución que registra la firma Trends es elocuente: en enero, el funcionario combinaba 45% de imagen positiva contra 43% negativa, un equilibrio que pocos políticos logran en el clima actual. En junio, esos números se invirtieron de manera brutal: 24% a favor y 71% en contra. En cinco meses perdió 21 puntos de apoyo y acumuló 28 de rechazo.

Sus propios votantes no le creen a Adorni





El dato más demoledor para Adorni no viene de la oposición sino de adentro. La encuestadora D'Alessio IROL-Berensztein discriminó los resultados por afinidad política y encontró que el jefe de Gabinete tiene apenas 28% de imagen positiva entre los votantes libertarios, la mitad de lo que cosecha, por ejemplo, Mauricio Macri en ese mismo segmento.

Synopsis fue más lejos y preguntó directamente qué debería hacer Javier Milei con su funcionario. Entre los encuestados que votaron a La Libertad Avanza en 2025, un 25% respondió que el Presidente debería pedirle la renuncia y un 35% que debería tomar licencia hasta aclarar su situación judicial. En el mismo relevamiento, el 28% de los votantes libertarios cree que Adorni se enriqueció ilegalmente.

La palabra corrupción ya está instalada





Las encuestas también midieron algo que el Gobierno buscó evitar desde el principio: que el escándalo quede etiquetado como un caso de corrupción. La batalla cultural ya está perdida. Según Tendencias, el 62,1% de los encuestados define la situación de Adorni exactamente con esa palabra. Y el impacto se derrama sobre todo el Gobierno: un estudio de Explanans revela que el 43,8% de los consultados considera que "en materia de corrupción, este gobierno es peor que los anteriores", el porcentaje más alto entre todas las opciones disponibles.

Management & Fit remata el panorama: apenas el 10,9% de los encuestados cree que Adorni debe quedarse en su cargo porque se trata de una persecución judicial. Una cifra que ni siquiera se acerca al núcleo duro libertario, que históricamente no baja del 30%.