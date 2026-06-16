¡Blindado! La Libertad Avanza busca suspender la sesión del jueves para proteger a Adorni

El bloque de La Libertad Avanza en el Senado busca sellar acuerdos con las bancadas dialoguistas para suspender la sesión prevista para el próximo jueves.

La maniobra parlamentaria tiene como objetivo central desactivar el pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, una iniciativa impulsada con fuerza por el bloque peronista.

Negociaciones y temario en duda

Fuentes parlamentarias señalaron que la estrategia del oficialismo, conducido en la Cámara alta por Patricia Bullrich, implica postergar el debate de este jueves, donde originalmente se preveía tratar siete pliegos de jueces.

Además, en el temario figuraba el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa en la que el Gobierno todavía no ha logrado consensuar la totalidad de los puntos con la oposición intermedia.

Definiciones en Labor Parlamentaria

Ante este escenario, la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, citó para mañana a las 18 horas a la reunión de Labor Parlamentaria.

En ese encuentro se buscará definir formalmente el temario de la sesión del 18 de junio y el cronograma para el informe de gestión de la Jefatura de Gabinete.

Desde el oficialismo ya adelantaron su intención de que la presentación formal de Manuel Adorni ante la Cámara alta se concrete recién el próximo 2 de julio, buscando ganar tiempo y esquivar la convocatoria forzosa que plantea la oposición de manera inmediata.