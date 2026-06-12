En el Senado, el peronismo acelera por una sesión única para interpelar y votar la destitución de Adorni

El bloque del Partido Justicialista (PJ) en el Senado de la Nación presentó un proyecto de resolución para acelerar la citación del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el objetivo de obligarlo a presentarse en un plazo de siete días una vez aprobada la norma.

La iniciativa de la oposición busca que el funcionario sea interpelado por el pleno de la Cámara Alta y propone que la eventual moción de censura para su destitución se vote de forma inmediata en esa misma jornada. De esta manera, el peronismo apunta a unificar en un solo debate la interpelación y la votación para removerlo de su cargo.

Estrategia legislativa y acusaciones patrimoniales

El documento ingresado cuenta con el aval de los legisladores Anabel Fernández Sagasti, José Mayans, Fernando Salino, Martín Soria, Juliana di Tullio, Mariano Recalde, Eduardo de Pedro, María Celeste Gimenez Navarro, Jorge Capitanich y Ana Marks.

El avance de la bancada opositora se da luego de que el funcionario del Ejecutivo adelantara que concurriría a brindar su informe de gestión recién en julio.

Sin embargo, la Constitución Nacional estipula una periodicidad mensual que no se cumple en el Senado desde junio de 2025, cuando expuso el entonces ministro Guillermo Francos.

El presidente de la bancada del PJ, José Mayans, confirmó que buscarán habilitar el tratamiento sobre tablas en la reunión de Labor Parlamentaria convocada para el próximo miércoles, con la meta de llevarlo al recinto el jueves de la semana entrante.

Al fundamentar la urgencia, el senador formoseño lanzó duras acusaciones contra el Jefe de Gabinete al tildarlo de "delincuente confeso" debido a presuntas irregularidades en sus presentaciones patrimoniales. "Hizo tres declaraciones juradas y nunca declaró que tenía 500.000 dólares. Le mintió al Parlamento, la declaración jurada es maliciosa", disparó el referente opositor.

Presión de los bloques dialoguistas y de Villarruel

Para alcanzar la mayoría de dos tercios requerida para el tratamiento inmediato, el peronismo necesitará el acompañamiento de las bancadas aliadas y dialoguistas, apelando de forma directa al comportamiento de la UCR y el PRO.

Aunque estos bloques suelen respaldar las iniciativas de la Casa Rosada, el caso de Manuel Adorni generó marcadas fisuras. Martín Goerling, titular de la bancada del PRO, solicitó formalmente reactivar las citaciones este mes, mientras que el radical Eduardo Vischi adhirió a un documento de su partido que exige "ejemplaridad, transparencia y respeto por la ley" a los funcionarios públicos.

En este escenario de aislamiento para el Jefe de Gabinete, la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, se sumó a la presión institucional y envió una notificación fehaciente al funcionario para exigirle que rinda cuentas ante la Cámara durante el mes de junio.

"El Jefe de Gabinete no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25", reprochó la titular del cuerpo a través de sus redes sociales, invocando la obligatoriedad del artículo 101 de la Constitución Nacional.

La definición de los temas que ingresarán a la orden del día de la próxima sesión se terminará de dirimir en los días previos, donde también persisten las dudas sobre el avance de la ley de propiedad privada impulsada por el Gobierno.