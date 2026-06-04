El Senado definió un nuevo juzgado federal en el norte argentino

El Senado de la Nación llevó a cabo una sesión clave este jueves para tratar y votar el proyecto de ley que contempla la creación de un nuevo cargo de Juez en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

La iniciativa busca fortalecer la estructura del Poder Judicial en una jurisdicción con alta demanda de causas complejas, relacionadas principalmente con el narcotráfico y el contrabando.

El debate en el recinto

Durante la jornada legislativa, los diferentes bloques expusieron sus argumentos respecto a la necesidad de dotar de mayores recursos humanos a los tribunales del norte del país.

La discusión se centró en la carga de expedientes que maneja actualmente la cámara y el impacto directo que tendrá este nuevo puesto en la celeridad de los procesos judiciales.

Próximos pasos institucionales

Tras la votación en el Congreso, el proyecto deberá seguir el curso legal correspondiente para la designación formal del magistrado.

Este proceso implica la posterior realización de un concurso público de oposición y antecedentes a cargo del Consejo de la Magistratura, la posterior elevación de una terna por parte del Poder Ejecutivo y la aprobación final del pliego nuevamente en el Senado.