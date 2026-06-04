Quiénes apoyaron y quiénes rechazaron el pliego de la jueza Michelli en el Senado
Con 44 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones, María Verónica Michelli fue designada en La Plata pese al rechazo del Ejecutivo.
El Senado de la Nación aprobó este jueves los 74 pliegos de candidatos al Poder Judicial de la Nación en una sesión marcada por disputas internas dentro del oficialismo y fuertes cruces entre bloques.
El foco de atención política estuvo centrado de manera unánime en la postulación de María Verónica Michelli, quien pasará a integrar el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata a pesar del intento del Poder Ejecutivo por vetar su candidatura.
El pliego de la abogada fue ratificado por la Cámara alta tras cosechar 44 votos afirmativos, 18 negativos y dos abstenciones, registrándose además un total de ocho senadores ausentes al momento de la votación en el recinto.
La sesión ordinaria, presidida en un contexto de extrema paridad, evidenció cortocircuitos organizativos y obligó a las fuerzas parlamentarias a negociar contrarreloj.
VOTOS A FAVOR
- Maximiliano Abad - UCR
- Guillermo Eduardo Andrada - CF
- Carlos Omar Arce - FR
- Beatriz Luisa Avila - Independencia
- Daniel Pablo Bensusán - JUS
- Jorge Milton Capitanich - JUS
- José María Carambia - MSZ
- Lucía Benigna Corpacci - JUS
- Eduardo Enrique De Pedro - JUS
- Juliana Di Tullio - JUS
- Carlos Mauricio Espínola - PU
- Flavio Sergio Fama - UCR
- Anabel Fernández Sagasti - JUS
- Natalia Elena Gadano - MSZ
- Eduardo Horacio Galaretto - UCR
- María Celeste Giménez Navarro - JUS
- Enrique Martin Goerling Lara - PRO
- María Teresa Margarita González - JUS
- María Victoria Huala - PRO
- Mariana Juri - UCR
- Alicia Margarita Antonia Kirchner - JUS
- Daniel Ricardo Kroneberger - UCR
- Carlos Alberto Linares - JUS
- Cándida Cristina López - JUS
- Carolina Losada - UCR
- Juan Luis Manzur - JUS
- Ana Inés Marks - JUS
- José Miguel Ángel Mayans - JUS
- Sandra Mariela Mendoza - CF
- María Carolina Moises - CF
- Elia Esther Del Carmen Moreno - FCS
- José Emilio Neder - JUS
- Francisco Manuel Paoltroni - LLA
- Jesús Fernando Rejal - JSF
- Sonia Elizabeth Rojas Decut - FR
- Flavia Gabriela Royón - SALT
- Fernando Aldo Salino - JSF
- Martin Ignacio Soria - JUS
- Rodolfo Alejandro Suárez - UCR
- Edith Elizabeth Terenzi - CHUB
- Sergio Mauricio Uñac - JUS
- Mercedes Gabriela Valenzuela - UCR
- Eduardo Alejandro Vischi - UCR
- Gerardo Zamora - FCS
- Bartolomé Esteban Abdala - LLA
- Romina María Almeida - LLA
- Carmen Álvarez Rivero - LLA
- Ivanna Marcela Arrascaeta - LLA
- Ezequiel Atauche - LLA
- Vilma Facunda Bedia - LLA
- Joaquín Alberto Benegas Lynch - LLA
- Mario Pablo Cervi - LLA
- Agustín Pedro Coto - LLA
- Enzo Fullone - LLA
- Juan Cruz Godoy - LLA
- Gonzalo Guzmán Coraita - LLA
- Nadia Judith Márquez - LLA
- María Belén Monte De Oca - LLA
- Agustín Aníbal Monteverde - LLA
- Bruno Antonio Olivera Lucero - LLA
- María Emilia Orozco - LLA
- Juan Carlos Pagotto - LLA
VOTOS EN CONTRA
Abstenciones
- Patricia Bullrich - LLA
- Silvana Lorena Schneider - UCR
Ausentes
- Adán Humberto Bahl - JUS
- Julieta Corroza - NQN
- Andrea Marcela Cristina - PRO
- Luis Alfredo Juez - LLA
- Marcelo Néstor Lewandowski - JUS
- María Florencia López - JUS
- Mariano Recalde - JUS
- Alejandra María Vigo - PU
Tensión y cuarto intermedio por el temario
La jornada legislativa comenzó con altos niveles de fricción debido a la alteración del orden del día.
Si bien en la reunión previa de labor parlamentaria se había acordado tratar de forma exclusiva un paquete de 50 nombramientos, al momento del inicio del debate el oficialismo incorporó de imprevisto otros 23 expedientes a la lista de análisis.
La maniobra provocó la reacción inmediata de la bancada opositora. El senador José Mayans calificó lo sucedido como "una vergüenza" y lanzó un duro reclamo frente a sus pares: "El acuerdo de labor parlamentaria se cumple, si no, ¿para qué carajo lo hacemos?".
En la misma sintonía, la senadora Juliana Di Tullio exigió conocer con precisión el listado de pliegos añadidos, lo que forzó al cuerpo legislativo a dictaminar un cuarto intermedio de 40 minutos para reordenar las carpetas.
El acuerdo final dentro del recinto
Al reanudarse la actividad parlamentaria, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, comunicó formalmente el entendimiento alcanzado de manera transversal con el resto de las bancadas para avanzar en la votación conjunta del temario modificado.
El acuerdo final permitió destrabar el ingreso masivo de magistrados a diversas jurisdicciones federales de todo el país, cerrando una jornada legislativa donde, pese a la resistencia explícita impulsada desde la Casa Rosada respecto a ciertos casilleros específicos, primó la mayoría articulada por los bloques dialoguistas y la oposición.