Quiénes apoyaron y quiénes rechazaron el pliego de la jueza Michelli en el Senado

El Senado de la Nación aprobó este jueves los 74 pliegos de candidatos al Poder Judicial de la Nación en una sesión marcada por disputas internas dentro del oficialismo y fuertes cruces entre bloques.

El foco de atención política estuvo centrado de manera unánime en la postulación de María Verónica Michelli, quien pasará a integrar el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata a pesar del intento del Poder Ejecutivo por vetar su candidatura.

El pliego de la abogada fue ratificado por la Cámara alta tras cosechar 44 votos afirmativos, 18 negativos y dos abstenciones, registrándose además un total de ocho senadores ausentes al momento de la votación en el recinto.

La sesión ordinaria, presidida en un contexto de extrema paridad, evidenció cortocircuitos organizativos y obligó a las fuerzas parlamentarias a negociar contrarreloj.

VOTOS A FAVOR

Maximiliano Abad - UCR

- UCR Guillermo Eduardo Andrada - CF

- CF Carlos Omar Arce - FR

- FR Beatriz Luisa Avila - Independencia

- Independencia Daniel Pablo Bensusán - JUS

- JUS Jorge Milton Capitanich - JUS

- JUS José María Carambia - MSZ

- MSZ Lucía Benigna Corpacci - JUS

- JUS Eduardo Enrique De Pedro - JUS

- JUS Juliana Di Tullio - JUS

- JUS Carlos Mauricio Espínola - PU

- PU Flavio Sergio Fama - UCR

- UCR Anabel Fernández Sagasti - JUS

- JUS Natalia Elena Gadano - MSZ

- MSZ Eduardo Horacio Galaretto - UCR

- UCR María Celeste Giménez Navarro - JUS

- JUS Enrique Martin Goerling Lara - PRO

- PRO María Teresa Margarita González - JUS

- JUS María Victoria Huala - PRO

- PRO Mariana Juri - UCR

- UCR Alicia Margarita Antonia Kirchner - JUS

- JUS Daniel Ricardo Kroneberger - UCR

- UCR Carlos Alberto Linares - JUS

- JUS Cándida Cristina López - JUS

- JUS Carolina Losada - UCR

- UCR Juan Luis Manzur - JUS

- JUS Ana Inés Marks - JUS

- JUS José Miguel Ángel Mayans - JUS

- JUS Sandra Mariela Mendoza - CF

- CF María Carolina Moises - CF

- CF Elia Esther Del Carmen Moreno - FCS

- FCS José Emilio Neder - JUS

- JUS Francisco Manuel Paoltroni - LLA

- LLA Jesús Fernando Rejal - JSF

- JSF Sonia Elizabeth Rojas Decut - FR

- FR Flavia Gabriela Royón - SALT

- SALT Fernando Aldo Salino - JSF

- JSF Martin Ignacio Soria - JUS

- JUS Rodolfo Alejandro Suárez - UCR

- UCR Edith Elizabeth Terenzi - CHUB

- CHUB Sergio Mauricio Uñac - JUS

- JUS Mercedes Gabriela Valenzuela - UCR

- UCR Eduardo Alejandro Vischi - UCR

- UCR Gerardo Zamora - FCS



VOTOS EN CONTRA

Bartolomé Esteban Abdala - LLA

- LLA Romina María Almeida - LLA

- LLA Carmen Álvarez Rivero - LLA

- LLA Ivanna Marcela Arrascaeta - LLA

- LLA Ezequiel Atauche - LLA

- LLA Vilma Facunda Bedia - LLA

- LLA Joaquín Alberto Benegas Lynch - LLA

- LLA Mario Pablo Cervi - LLA

- LLA Agustín Pedro Coto - LLA

- LLA Enzo Fullone - LLA

- LLA Juan Cruz Godoy - LLA

- LLA Gonzalo Guzmán Coraita - LLA

- LLA Nadia Judith Márquez - LLA

- LLA María Belén Monte De Oca - LLA

- LLA Agustín Aníbal Monteverde - LLA

- LLA Bruno Antonio Olivera Lucero - LLA

- LLA María Emilia Orozco - LLA

- LLA Juan Carlos Pagotto - LLA





Abstenciones



Patricia Bullrich - LLA

- LLA Silvana Lorena Schneider - UCR

Ausentes

Adán Humberto Bahl - JUS

- JUS Julieta Corroza - NQN

- NQN Andrea Marcela Cristina - PRO

- PRO Luis Alfredo Juez - LLA

- LLA Marcelo Néstor Lewandowski - JUS

- JUS María Florencia López - JUS

- JUS Mariano Recalde - JUS

- JUS Alejandra María Vigo - PU





Tensión y cuarto intermedio por el temario

La jornada legislativa comenzó con altos niveles de fricción debido a la alteración del orden del día.

Si bien en la reunión previa de labor parlamentaria se había acordado tratar de forma exclusiva un paquete de 50 nombramientos, al momento del inicio del debate el oficialismo incorporó de imprevisto otros 23 expedientes a la lista de análisis.

La maniobra provocó la reacción inmediata de la bancada opositora. El senador José Mayans calificó lo sucedido como "una vergüenza" y lanzó un duro reclamo frente a sus pares: "El acuerdo de labor parlamentaria se cumple, si no, ¿para qué carajo lo hacemos?".

En la misma sintonía, la senadora Juliana Di Tullio exigió conocer con precisión el listado de pliegos añadidos, lo que forzó al cuerpo legislativo a dictaminar un cuarto intermedio de 40 minutos para reordenar las carpetas.

El acuerdo final dentro del recinto

Al reanudarse la actividad parlamentaria, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, comunicó formalmente el entendimiento alcanzado de manera transversal con el resto de las bancadas para avanzar en la votación conjunta del temario modificado.

El acuerdo final permitió destrabar el ingreso masivo de magistrados a diversas jurisdicciones federales de todo el país, cerrando una jornada legislativa donde, pese a la resistencia explícita impulsada desde la Casa Rosada respecto a ciertos casilleros específicos, primó la mayoría articulada por los bloques dialoguistas y la oposición.