¡EN VIVO! Senado: tras aprobar el pliego de la jueza Michelli continúa el debate por propiedad privada, fondos buitre y 50 pliegos judiciales

Luego de aprobarse el pliego a la jueza Micheli, el Senado debate por propiedad privada, fondos buitre y 50 pliegos judiciales.

Luego de aprobar diversos pliegos, el Senado de la Nación inició el debate sobre el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa central de la gestión libertaria.

El texto propone reformas estructurales en el sistema de expropiaciones y procedimientos de desalojos, además de la eliminación de restricciones vigentes para la compra de tierras por parte de extranjeros.

Asimismo, el proyecto contempla modificaciones clave a la Ley de Manejo del Fuego, centradas específicamente en la regulación del cambio de uso del suelo en terrenos afectados por incendios.

En paralelo, la Cámara alta aborda una iniciativa impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que busca autorizar el pago de 171 millones de dólares a dos grupos de acreedores.

Se trata de acuerdos de conciliación alcanzados con los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, quienes poseen títulos públicos derivados del default ocurrido en el año 2001.

Plazos urgentes para el acuerdo con los holdouts

El Poder Ejecutivo enfrenta una ventana temporal crítica para cumplir con las obligaciones negociadas con los tenedores de bonos.

Según los términos establecidos, el Gobierno nacional tiene plazo hasta el 30 de junio para hacer efectivos los pagos, lo que otorga carácter de urgencia al tratamiento legislativo de la norma antes de la fecha límite.

El desglose de la deuda estipula que se destinarán 67 millones de dólares para cancelar el compromiso con Bainbridge Ltd., mientras que el grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP recibirá un total de 104 millones de dólares. La aprobación de esta ley permitiría cerrar definitivamente estos litigios pendientes en los tribunales internacionales.

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