Javier Milei celebró que el Senado aprobó 74 pliegos, incluido el de María Verónica Michelli

En una sesión con múltiples cruces en La Libertad Avanza y con el bloque Justicialista, el Senado aprobó 74 pliegos de jueces federales. El presidente de la Nación, Javier Milei, celebró el resultado como "un hito" a pesar de que incluyó un revés a su voluntad: quedó aprobada María Verónica Michelli, familiar del periodista Hugo Alconada Mon.

"El inicio de reconstrucción de la Justicia: en un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos", escribió Milei en X al conocer el resultado del acalorado debate en el Congreso.

El posteo adjuntó el mensaje del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien agradeció al Presidente "por iniciar el camino de la reconstrucción del Poder Judicial! Y gracias a Karina Milei por su apoyo constante, como así también a los Senadores y, en especial, a la celeridad de la Comisión de Acuerdos, que trabajaron incansablemente para hacer esto posible".

Michelli aprobada entre los 74, Bullrich se abstuvo

La discusión en la Cámara alta para completar vacantes en el Poder Judicial fue tan ruidosa como la previa, cuando la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, hizo una "objeción de conciencia" y puso su renuncia al comando de la bancada a disposición de Milei por no compartir el retiro del pliego de Michelli.

La jornada en el Senado terminó con una abstención de Bullrich y la aprobación del pliego de la jueza de La Plata. Hubo gritos antes, con la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado Victoria Villarruel; como así también del jefe de la bancada Justicialismo, José Mayans, que se despachó contra la aliada de Milei.

José Mayans le recordó a Bullrich la interna con Karina Milei y la renuncia puesta a disposición.

El acuerdo inicial de Labor Parlamentaria entre oficialismo y oposición era por 50 pliegos. Hubo un intento del oficialismo bajo estricta orden de la Casa Rosada, del que Villarruel se desmarcó con claridad a punto tal de darle la razón en vivo a Mayans, por sumar 23 candidatos más con dictamen a la votación.

Mayans apuntó: "La señora Bullrich, como está confrontada con Karina Milei, la señora del 3% que la dejó atrás en el Tedeum y no le permitió estar en el Cabildo y que le ofreció su renuncia con violincito que dicen que no le aceptan", ironizó Mayans. Bullrich reaccionó con un gesto de media sonrisa y el senador opositor siguió: "¿Qué tiene miedo ahora, la amenazaron de que le van a aceptar la renuncia por eso viene acá a atropellar el Parlamento?".

Ante la situación caótica, hubo cuarto intermedio en el Senado. En ese lapso oficialismo y oposición acordaron tratar 74 pliegos, incluido el de Michelli. "Quiero bajar los ánimos, acá no hay gato encerrado ni queremos hacerlo de prepo", postuló Bullrich.

Sobre la decisión de abstenerse al votar el pliego de Michelli, la jefa de bloque del oficialismo justificó: "Considero que las personas son únicas e irrepetibles y en consecuencia me voy a abstener de votar en contra de la jueza Michelli".

El nombramiento de Michelli fue aprobado por 44 votos del peronismo, bloques dialoguistas y el de una banca de La Libertad Avanza: Francisco Paoltroni.

En contra y en línea con el pedido de retiro del pliego que hizo Milei, votaron 18 senadores violetas. La otra senadora que se abstuvo fue la radical de la provincia de Chaco, Silvina Schneider.

Los ausentes: el cordobés Luis Juez y Alejandra Vigo de Provincias Unidas, y los peronistas Mariano Recalde, Adan Bahal, Marcelo Lewandowski, María Florencia López.