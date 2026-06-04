Milei instó a las empresas de Inteligencia Artificial a invertir en el país: "Argentina invita a la IA a liberarse"

El presidente Javier Milei publicó este jueves una nota de opinión en el diario británico Financial Times en el que invitó a las empresas de Inteligencia Artificial (IA) a invertir en el país al resaltar el proyecto de ley que su gobierno envió al Congreso la semana pasada para modificar la ley de Sociedades.

En el texto titulado "Argentina invita a la IA a liberarse", el jefe de Estado aseveró a los empresarios que el país ofrecerá "el marco legal y fiscal más atractivo del mundo".

Milei difundió la nota en sus redes sociales y adjuntó un mensaje en el que elogió al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. "Sin su enorme tarea este tipo de ideas no estarían fluyendo a tanta velocidad: retroalimentación positiva. Un lujo tener semejante equipo", expresó el líder de La Libertad Avanza.

"Hagamos que Buenos Aires sea para la IA lo que Ámsterdam fue para la era de la navegación"

En la publicación, el Presidente comparó el momento que atraviesa el país con la fundación de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales en el siglo XVII que, según evaluó, consolidó las bases del capitalismo. "Hagamos que Buenos Aires sea para la Inteligencia Artificial lo que Ámsterdam fue para la era de la navegación", manifestó.

Luego, confió: "La IA nos liberará de las limitaciones del cerebro humano, impulsando la productividad más allá de nuestros sueños más ambiciosos".

En este marco, resaltó que la administración que encabeza envió la semana pasada al Congreso un proyecto de ley que establece "un marco legal específico para el despliegue de la IA". Indicó que uno de los objetivos de la iniciativa es mantener la Inteligencia Artificial desregulada para que "su desarrollo sea libre, sin mano dura ni una regulación prematura y mal comprendida".

A continuación, subrayó que crea una nueva categoría de empresas que se denominará "corporaciones no humanas", operadas por agentes de IA, sin "participación de accionistas humanos" y que estarán protegidas por el principio de la responsabilidad limitada.

Por último, Milei destacó que "estas empresas se beneficiarán de una baja tasa impositiva corporativa, y los accionistas podrán elegir la ley de gobierno corporativo que prefieran". "Esto también es una invitación", sentenció.