Milei defendió el pedido de retiro del pliego de Michelli: "Así es la Constitución"

El presidente Javier Milei se expresó por primera vez públicamente sobre el retiro del pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli, una decisión que provocó una nueva grieta dentro de La Libertad Avanza (LLA) por el rechazo de la senadora nacional Patricia Bullrich.

Sin mencionar el motivo por el que el Ejecutivo busca frenar la designación de la candidata a integrar el Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata, Milei difundió en su cuenta en la red social X un posteo del ex juez y ex secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Manuel Rojas, que justificó la postura del Gobierno nacional.

"Quien designa a los jueces es el presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo. Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal", sostuvo Rojas en el mensaje replicado por el líder libertario.

De esta forma, el mandatario se expresó sobre el tema que calentó el clima en Casa Rosada y el Senado este lunes, luego de que Bullrich anunciara que haría uso de la "objeción de conciencia" y no acompañaría el retiro del pliego de Michelli, quien es cuñada de Hugo Alconada Mon, uno de los periodistas que investigó el caso $LIBRA.

En medio de la nueva polémica que envolvió a la gestión libertaria, Bullrich puso a disposición su renuncia como presidenta del bloque de LLA pero Milei la desestimó.

Tratamiento postergado

En el Senado, en tanto, La Libertad Avanza acordó con la oposición postergar el tratamiento del pliego de Michelli, pese a que ya obtuvo dictamen de comisión.

Voceros parlamentarios indicaron a la agencia Noticias Argentinas que en la sesión de este jueves deberá ingresar el pedido del Gobierno de retiro del pliego y la próxima semana se pondría a votación tanto esa solicitud, que hoy no tiene los votos, como el dictamen que podría reunir las mayorías necesarias.