Victoria Villarruel recibió a Verónica Michelli, en otro gesto de distanciamiento de Javier Milei

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a dar otra clara muestra de fractura con el presidente Javier Milei al recibir en las últimas horas a María Verónica Michelli, la candidata a ocupar un cargo como jueza en un tribunal de La Plata, cuyo pliego el Ejecutivo busca retirar del Senado.

El nombramiento de Michelli ya obtuvo dictamen de la Comisión de Acuerdos del Senado pero el Gobierno pretende frenar su tratamiento debido a que la candidata es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, que investigó el caso $LIBRA.

Esta decisión abrió una nueva grieta en La Libertad Avanza (LLA) ya que la presidenta del bloque en el Senado, Patricia Bullrich, se desmarcó de la postura del Poder Ejecutivo y adelantó que no aprobará el retiro del pliego. Esta postura de la ex ministra de Seguridad fue acompañada por otros senadores libertarios como Francisco Paoltroni y también por los habituales aliados del Gobierno como la Unión Cívica Radical y el PRO.

Apoyo de Villarruel

En este marco, Villarruel marcó su postura en el debate y le mostró su respaldo a Michelli durante la reunión que mantuvieron en su despacho del primer piso de la Cámara alta.

Victoria Villarruel volvió a dar otra muestra de distanciamiento con el Ejecutivo que encabeza Javier Milei.

La definición constituyó una señal política relevante y otro gesto de distanciamiento de Villaruel con respecto al Ejecutivo. No implica necesariamente que la titular del Senado intervendrá activamente para garantizar la aprobación del pliego pero dejó en claro que no acompañará decisiones que alteren el procedimiento parlamentario una vez que el expediente ya avanzó en la Comisión de Acuerdos y obtuvo el respaldo suficiente para llegar al recinto.

Es que el caso Michelli se transformó en los últimos días en una de las controversias políticas más delicadas para el Gobierno debido a que su candidatura obtuvo dictamen favorable con nueve firmas provenientes de senadores de LLA, el PRO, la UCR y de espacios provinciales.

Sin embargo, pese al avance parlamentario, el Ejecutivo pidió el retiro del pliego lo que generó sorpresa dentro del Senado y abrió una arduo debate de cara a la sesión prevista para este jueves.