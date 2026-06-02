Losada se suma a Bullrich y rechaza que el Gobierno retire el pliego de Michelli

La senadora nacional Carolina Losada se sumó este martes al planteo realizado por Patricia Bullrich y salió en defensa de la candidatura de María Verónica Michelli para ocupar un juzgado federal. Aunque integra el bloque de la UCR, la legisladora santafesina suele acompañar posiciones del oficialismo y, en esta oportunidad, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de avanzar con el retiro del pliego de la magistrada.

"No hay ninguna razón para que Michelli no pueda ser jueza", sostuvo Losada en declaraciones a Radio Rivadavia. Además, afirmó que apoyará su designación en caso de que la candidatura llegue al recinto y recordó que ya había respaldado el dictamen que habilitó el tratamiento de su pliego en el Senado.

Las declaraciones de la senadora llegaron luego de que Bullrich anunciara públicamente que votará en contra del retiro de la postulación impulsado por el Poder Ejecutivo. La exministra de Seguridad comunicó que le expresó su postura al presidente Javier Milei y anticipó que ejercerá una "objeción de conciencia" frente a la decisión de bajar la candidatura de Michelli.

En ese marco, Losada consideró que la posición de Bullrich es "correcta" y sostuvo que no existe ningún argumento válido para impedir que la magistrada acceda al cargo. "Me pareció muy formada en su entrevista, dio una entrevista brillante y no encuentro ninguna razón para que no pueda ser jueza", afirmó la legisladora radical.

Además, rechazó que el vínculo familiar entre Michelli y el periodista Hugo Alconada Mon pueda ser un motivo para dejar sin efecto la candidatura. "Nosotros la valoramos por sus propias cualidades. No puedo valorar a una persona en función de quién es cuñada", señaló, y remarcó que la postulante cuenta con trayectoria y antecedentes suficientes para ocupar el cargo.

Por último, Losada adelantó que votará en contra del retiro del pliego cuando el tema llegue al recinto y aseguró que buena parte de la oposición mantiene una postura similar. "No vemos ninguna razón para hacerlo. Si no hay ningún problema que sea oficial, no hay problema", concluyó.