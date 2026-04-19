¡VIDEO! Así, Daniel Gómez Rinaldi se mostró indignado con Manuel Adorni durante un cruce con Carolina Losada

La senadora por Santa Fe, Carolina Losada, protagonizó un tenso momento televisivo al intentar defender la gestión del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El episodio ocurrió en el programa de Mirtha Legrand, bajo la conducción de Juana Viale, donde el periodista de espectáculos Daniel Gómez Rinaldi cuestionó duramente la situación patrimonial y los viajes del funcionario nacional.

El debate por el concepto de trabajo

El cruce se intensificó cuando Gómez Rinaldi interpeló a la legisladora sobre las recientes polémicas que rodean al jefe de ministros, incluyendo sus viajes y la compra de inmuebles.

"¿Pero vos, Carolina, le creés todo a Adorni? ¿Todo? Las jubiladas, el viaje a Aruba... Perdón, ¿él fue el que dijo ‘me deslomo trabajando'?", disparó el periodista.

Ante el intento de respuesta de Losada, el panelista redobló la crítica enfocándose en el esfuerzo de los trabajadores argentinos.

El periodista enfatizó que el término utilizado por el funcionario no se ajustaba a la realidad social: "Deslomo, mi amor, es el que se levanta dos y media, tres de la mañana, toma tres colectivos, cuatro trenes para llegar al otro extremo de la ciudad para laburar y vuelve tarde, cansado, arruinado y tiene una familia. Eso es deslomarse, no lo que hace él".

El reconocimiento de la senadora

Hacia el final del debate, la postura de la senadora se tornó más cauta ante el planteo de su interlocutor. Carolina Losada evitó profundizar en la defensa del funcionario y terminó admitiendo que la expresión utilizada por Manuel Adorni fue una frase "poco feliz".

Asimismo, la legisladora reconoció que las controversias generadas en torno a la figura del Jefe de Gabinete han representado una complicación para el Gobierno de Javier Milei, en un marco de creciente desgaste de la imagen oficial y cuestionamientos por parte de la opinión pública.