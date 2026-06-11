El PRO cruzó a Adorni con un fuerte comunicado: "No tiene justificación posible"

El PRO lanzó un fuerte comunicado contra Manuel Adorni, un día después de que el jefe de Gabinete presentara su declaración jurada y reconociera no haber declarado antes 500 mil dólares.

En ese marco, el espacio que conduce Mauricio Macri consideró que se trata de una "falta grave" y que el ocultamiento que hizo sobre su patrimonio "no tiene justificación posible".

"Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible", apuntó el PRO.

El jefe de Gabinete incorporó activos no declarados en presentaciones anteriores que superan el medio millón de dólares, los cuales aseguró que obtuvo entre "2013 y 2018" en operaciones "con bitcoins".

"En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura", resaltó el comunicado.

Con el mismo tono, se refirieron al espacio y enfatizaron: "No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública".

"A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige", consideró el partido en su comunicado.