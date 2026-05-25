Victoria Villarruel vinculó la Revolución de Mayo con la nueva encíclica del papa León XIV

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, conmemoró el aniversario del 25 de mayo estableciendo un puente histórico entre la gesta patria de 1810 y el reciente pronunciamiento de la Iglesia católica sobre el avance tecnológico.

A través de sus plataformas digitales, la funcionaria asoció las bases filosóficas de la Revolución de Mayo con el documento pontificio enfocado en la regulación y el impacto de los nuevos sistemas digitales.

Raíces tradicionales y soberanía

En sus mensajes alusivos a la fecha patria, la titular del Senado definió los sucesos revolucionarios como el resultado de una tradición ligada a un humanismo católico formado en las aulas coloniales.

Según la perspectiva de Villarruel, el concepto de libertad defendido por los próceres implicaba asumir el destino del territorio sin resignar la identidad, bajo el amparo de la dignidad humana y el orden natural.

La mandataria nacional aseguró que el escenario contemporáneo replica debates del pasado, manifestando que el dilema actual, al igual que en los albores de la patria, continúa centrado en la defensa de la soberanía y la protección de los ciudadanos frente a los cambios globales.

El 25 de mayo de 1810 no fue un quiebre fortuito, sino el fruto maduro de nuestra Tradición. La Revolución de Mayo hunde sus raíces en un humanismo profundamente católico, que se forjó en las aulas de nuestras universidades indianas y en una concepción de la libertad que siempre... pic.twitter.com/GAGAuKf0QQ — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 25, 2026

Relación con el documento papal

El pronunciamiento oficial incluyó una mención directa a la reciente carta del papa León XIV, titulada "Magnifica Humanitas", la cual aborda los dilemas éticos y antropológicos generados por el uso corporativo y militar de la inteligencia artificial.

La vicepresidenta remarcó que la custodia de la herencia histórica nacional obliga a las autoridades a responder ante los nuevos desafíos de la era tecnológica.

Para reforzar su postura, la funcionaria citó las declaraciones previas del Sumo Pontífice sobre el cambio de época actual: "Es necesario recuperar la comprensión del verdadero significado y la verdadera grandeza de la humanidad tal y como los concibe Dios. El desafío al que nos enfrentamos actualmente no es tecnológico sino antropológico, y espero que la Carta Encíclica que se publicará dentro de unos días pueda contribuir a afrontar este reto".

Previo a este mensaje, Villarruel publicó: