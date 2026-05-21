"¿Usted se fumó un ombú?": la respuesta de Victoria Villarruel a las acusaciones de una diputada libertaria

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, le respondió a la diputada formoseña por La Libertad Avanza, Gabriela Neme, luego de que la legisladora calificara a la mandataria como "cómplice" del gobernador Gildo Insfrán.

El entredicho se originó tras la cancelación de una exposición que estaba programada para llevarse a cabo en el Salón Azul del Senado. En ese encuentro, dirigentes de la oposición formoseña planificaban presentar una denuncia sobre la situación que atraviesa la provincia norteña.

Ante la suspensión del evento, Neme utilizó sus redes sociales para emitir un descargo en el cual adjudicó la medida a supuestas influencias y presiones políticas.

Una diputada libertaria acusó a Victoria Villarruel de "cómplice del feudalismo" formoseño.

Según denunció Neme, el evento había sido autorizado por el Senado, pero luego fue cancelado horas antes de realizarse.

Según la legisladora, la decisión fue en beneficio de Insfrán y acusó a la presidenta del Senado de "cómplice del feudalismo de Insfrán y (José) Mayans".

"Autorizó la realización un evento en el salón Azul del Senado, pero cedió a Insfrán y dos horas lo canceló cagándose en los formoseños que con mucha valentía vinieron a dar su testimonio. Está claro que es ella quien va a frenar el proyecto de intervención porque elige estar del lado de los genocidas, narcotraficantes importándole un carajo la democracia. Ud eligió estar del lado de los montoneros de la vida", escribió Neme.

La respuesta de Victoria Villarruel

La respuesta de la vicepresidenta de la Nación no tardó en llegar. Villarruel publicó un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, rechazando con ironía la acusación de Neme.

Señora, no la conozco. Pero, ud se fumó un ombú? Solo alguien drogado podría acusarme de montonera, de estar del lado de los narcotraficantes o de participar en alianzas inexistentes. Dígale NO a las drogas. https://t.co/qTXYyeDsr7 — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 20, 2026

En su descargo, la titular del Senado manifestó: "Señora, no la conozco. Pero, ud se fumó un ombú? Solo alguien drogado podría acusarme de montonera, de estar del lado de los narcotraficantes o de participar en alianzas inexistentes. Dígale NO a las drogas".

La controversia expone las diferencias de criterio y las fricciones internas que surgen entre las representaciones provinciales de la coalición oficialista y las autoridades que ejercen la conducción formal de las instituciones en el Congreso de la Nación.